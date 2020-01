O adolescente João Vitor Sales, de 16 anos, assassinado e teve o corpo esquartejado em Manoel Urbano, tinha deixado a facção comando vermelho.

A equipe do acjornal teve acesso ao.video em que, lado de pastores, João Vitor faz o comunicado.

Ele se converte, aceita Cristo e passa a ter uma vida aparentemente normal. Mas o adolescente teria sido sequestro por criminosos no último domingo, próximo de sua casa.

Ele estava utilizado uma rede de internet quando foi surpreendido pelos criminosos.

A vítima foi julgada pelo Tribunal do Crime e condenada à morte.Os braços e as pernas do adolescente foram encontrados numa área de mata próximo ao cemitério de Manoel Urbano.Na tarde da última quarta-feira, 15, três suspeitos do crime foram presos. Um deles, identificado por Rodrigo, estava com a prisão decretada, por ter participado do.duplo homicídio de adolescentes, em Dezembro, em Sena Madureira.





