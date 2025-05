VÍDEO: Justiça decreta prisão preventiva de homem que tentou matar a esposa a facadas em Rio Branco

O município de Xapuri recebe nesta terça-feira, 20, mais um ciclo de capacitação do projeto “Todos contra o Aedes aegypti”, que já instruiu professores do Ensino Fundamental da Rede Pública de Ensino em Rio Branco e Capixaba. A iniciativa do Instituto Sapien e do Ministério da Saúde (MS), com apoio do Governo do Estado, tem como objetivo formar agentes multiplicadores (educadores e alunos) no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Ao todo, mais de 15 mil alunos e 600 professores serão mobilizados em 10 cidades do Acre. As ações ocorrerão até o mês de novembro. Nesta etapa, que vai até o dia 4 de junho, a proposta é capacitar os educadores para trabalharem, junto aos alunos, medidas preventivas como a eliminação de criadouros, a conscientização das famílias e ações comunitárias. A iniciativa, que une educação e saúde pública como estratégia de enfrentamento nos municípios, é inédita no estado.

Após a formação, o conteúdo aprendido pelos docentes será aplicado em sala de aula para envolver os estudantes e estimulá-los a reproduzir boas práticas no dia a dia. Os alunos receberão materiais como livros com jogos interativos de realidade virtual, cartilhas, vídeos educativos, adesivos e carteirinhas de combatente. Após capacitadas, as crianças atuarão nas comunidades da cidade e também participarão de concursos culturais do projeto, que darão prêmios em dinheiro.

Lucas Varela, presidente do Instituto Sapien, destacou que aliar Educação e Saúde é uma estratégia eficiente que trará resultados concretos. “É um projeto contínuo, de médio a longo prazo, por entendermos que essa transformação se dá através de uma geração consciente. É um trabalho de educação de base. Após passarem por formação, os professores aplicarão o conteúdo em sala para que os alunos possam absorver esse conhecimento e aplicá-lo dentro de casa, na rua, na escola e em todo lugar, porque o mosquito do Aedes está presente em todos os locais”, afirmou.

Mais informações sobre a iniciativa do Instituto Sapien e do Ministério da Saúde podem ser obtidas por meio do endereço eletrônico www.todoscontraoaedesaegypti.com.br ou no Instagram, pelo perfil @todoscontraoaedesaegypti. As pessoas conhecerão com mais detalhes o desenvolvimento do projeto, ver os resultados positivos que ele ajudou a alcançar em outras cidades do Brasil, como quedas nos índices de infestação, e acompanhar as atualizações da ação.

