VÍDEO: Jovem vítima de acidente em Epitaciolândia passa por exames e cirurgia na cabeça
O adolescente Rixon Inturias Melgar, de 16 anos, que sobreviveu ao grave acidente registrado na manhã desta terça-feira (14) em Epitaciolândia, foi transferido de ambulância para o Pronto-Socorro de Rio Branco e chegou à capital no início da noite.
De acordo com o médico Antônio Ilsanio, que acompanhou o transporte, o quadro clínico do jovem é extremamente delicado, e os exames realizados no hospital irão confirmar a real condição neurológica do paciente. “A situação do jovem está na resposta dos exames que serão feitos no pronto-socorro”, explicou o profissional.
Rixon sofreu múltiplos traumas pelo corpo, com destaque para uma lesão grave na cabeça, o que impossibilitou a transferência aérea. Por conta disso, o deslocamento até Rio Branco foi feito em uma Unidade de Transporte Avançado (UTA) — uma espécie de UTI móvel — equipada para garantir o suporte necessário durante o trajeto de aproximadamente 240 km.
Segundo o médico, o adolescente chegou estável, mas foi aberto o protocolo de exames de Morte Encefálica (M.E.) para verificar a atividade cerebral e determinar o estado clínico real. Os resultados não foram divulgados.
Era por volta das 23 horas, quando foi decidido que o jovem deveria passar por cirurgia em caráter de urgência na cabeça. O procedimento não teria um tempo de término, por ser considerado de extrema delicadeza.
O acidente ocorreu em frente ao estádio municipal de Epitaciolândia. O pai de Rixon, o caminhoneiro Riony Inturias Ayala, de 43 anos e nacionalidade boliviana, morreu no local. A mãe, Katerine Melgar Moreno, que dirigia o veículo, e o filho mais novo, de 6 anos, sofreram ferimentos leves.
A família é de origem boliviana e residia na região de fronteira.
Mais informações a qualquer momento.
Prefeitura de Epitaciolândia realiza premiação para alunos e professores destaque nos simulados do SAEB
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Educação, promoveu uma significativa cerimônia de premiação e reconhecimento dos alunos destaque nos simulados do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica). O evento celebrou o esforço, o comprometimento e a dedicação de estudantes e educadores que vêm se destacando nos indicadores de qualidade da educação no município.
Durante a solenidade, cada aluno que obteve desempenho de destaque recebeu uma premiação em dinheiro no valor de R$ 200,00, como forma de incentivo e valorização de seu empenho nos estudos. Além disso, os professores responsáveis pelos alunos premiados foram contemplados com R$ 100,00 por aluno, reconhecendo o papel essencial do educador no processo de ensino e nos resultados obtidos.
A iniciativa tem como objetivo estimular a busca pela excelência no aprendizado, fortalecer o engajamento dos estudantes e professores e reforçar o compromisso da gestão municipal com uma educação pública de qualidade e com resultados concretos.
A Secretária Municipal de Educação, [inserir nome, se desejar], destacou que ações como essa motivam os alunos a se dedicarem ainda mais e demonstram o comprometimento da administração com o futuro das crianças e jovens de Epitaciolândia.
O prefeito Sérgio Lopes parabenizou todos os envolvidos e reafirmou que investir na educação é investir no desenvolvimento do município: “Estamos reconhecendo o mérito e o esforço de quem faz a diferença dentro da sala de aula. Cada avanço é resultado de muito trabalho, dedicação e amor pela educação.”
Com essa iniciativa, a Prefeitura de Epitaciolândia segue reafirmando sua política de valorização da educação, incentivando o mérito estudantil e fortalecendo o compromisso com o futuro das novas gerações.
Parabéns aos alunos, professores e a toda equipe escolar por mais essa conquista que reflete o empenho coletivo em prol da educação do nosso município!
Vídeo: Adolescente ferido em acidente em Epitaciolândia é transferido em ambulância para Rio Branco
Pai do jovem, de nacionalidade boliviana, morreu no local; mãe e irmão também ficaram feridos
O adolescente Rixon Inturias Melgar, de 16 anos, sobrevivente do grave acidente ocorrido na manhã de segunda-feira (14) em Epitaciolândia, foi transferido de ambulância para o Pronto-Socorro de Rio Branco na tarde desta terça-feira.
O jovem é filho de Riony Inturias Ayala, de 43 anos, caminhoneiro boliviano que morreu no local do acidente, em frente ao estádio de futebol do município. O pai acompanhava a esposa e os filhos a caminho da escola quando o carro, de placa boliviana, colidiu violentamente contra a traseira de uma carreta estacionada.
O irmão mais novo de Rixon, de 6 anos, também ficou ferido, mas permanece em observação no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia. A mãe, Katerine Melgar Moreno, que dirigia o veículo no momento da colisão, sofreu escoriações leves e foi encaminhada à mesma unidade hospitalar, onde chegou consciente, porém em estado de choque.
Inicialmente, os médicos avaliaram a possibilidade de transferir o adolescente por meio de helicóptero, devido ao politrauma e à gravidade de seu quadro clínico. No entanto, a equipe médica optou por realizar o transporte terrestre em uma Unidade de Transporte Avançado (UTA), que deixou o hospital por volta das 15h30, percorrendo cerca de 240 quilômetros até a capital.
O corpo de Riony Inturias Ayala foi liberado aos familiares no início da tarde, após os procedimentos de necropsia realizados na Unidade de Perícia Técnica do Instituto Médico Legal (IML).
As causas do acidente seguem sob investigação das autoridades competentes.
Carro com placa boliviana colide com carreta estacionada e deixa um morto e feridos em Epitaciolândia
Violento impacto arrancou parte do teto do veículo; vítimas foram socorridas e levadas ao hospital em Brasileia
Um grave acidente foi registrado na manhã desta terça-feira (14), na cidade de Epitaciolândia, envolvendo um carro de placa boliviana e uma carreta estacionada em frente ao estádio municipal. O impacto ocorreu por volta das 7h, e resultou em uma morte e vários feridos.
De acordo com informações preliminares, o automóvel colidiu violentamente na traseira da carreta, e a força do choque arrancou parte do teto do veículo. Dentro do carro, estavam uma mulher, duas crianças e um homem de meia-idade.
O passageiro, que estava no banco dianteiro, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A motorista, que segurava uma das crianças, e a outra, que estava desacordada no banco traseiro, ficaram feridas.
Equipes do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e trabalharam no resgate das vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada dos peritos da Polícia Técnica (IML), responsáveis pela remoção do corpo e pela coleta de evidências que possam indicar as causas do acidente.
As circunstâncias da colisão estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
Mais informações a qualquer momento.
