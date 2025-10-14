VÍDEO: Jovem vítima de acidente em Epitaciolândia passa por exames e cirurgia na cabeça

O adolescente Rixon Inturias Melgar, de 16 anos, que sobreviveu ao grave acidente registrado na manhã desta terça-feira (14) em Epitaciolândia, foi transferido de ambulância para o Pronto-Socorro de Rio Branco e chegou à capital no início da noite.

De acordo com o médico Antônio Ilsanio, que acompanhou o transporte, o quadro clínico do jovem é extremamente delicado, e os exames realizados no hospital irão confirmar a real condição neurológica do paciente. “A situação do jovem está na resposta dos exames que serão feitos no pronto-socorro”, explicou o profissional.

Rixon sofreu múltiplos traumas pelo corpo, com destaque para uma lesão grave na cabeça, o que impossibilitou a transferência aérea. Por conta disso, o deslocamento até Rio Branco foi feito em uma Unidade de Transporte Avançado (UTA) — uma espécie de UTI móvel — equipada para garantir o suporte necessário durante o trajeto de aproximadamente 240 km.

Segundo o médico, o adolescente chegou estável, mas foi aberto o protocolo de exames de Morte Encefálica (M.E.) para verificar a atividade cerebral e determinar o estado clínico real. Os resultados não foram divulgados.

Era por volta das 23 horas, quando foi decidido que o jovem deveria passar por cirurgia em caráter de urgência na cabeça. O procedimento não teria um tempo de término, por ser considerado de extrema delicadeza.

O acidente ocorreu em frente ao estádio municipal de Epitaciolândia. O pai de Rixon, o caminhoneiro Riony Inturias Ayala, de 43 anos e nacionalidade boliviana, morreu no local. A mãe, Katerine Melgar Moreno, que dirigia o veículo, e o filho mais novo, de 6 anos, sofreram ferimentos leves.

A família é de origem boliviana e residia na região de fronteira.

