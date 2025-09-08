Vídeo: Jovem sofre fratura exposta após ser prensado por trator em Capixaba

Acidente de trabalho ocorreu em colônia no ramal Sementeira; vítima de 21 anos foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco e está estável

O jovem Geovane Araújo Cruz, de 21 anos, ficou gravemente ferido após um acidente de trabalho ocorrido na tarde desta segunda-feira (8), em uma colônia localizada no ramal Sementeira, zona rural do município de Capixaba.

Segundo informações, o acidente aconteceu durante o abastecimento de um trator. No momento em que passava atrás do veículo, Geovane não foi visto pelo condutor, que manobrou em marcha a ré e acabou prensando a perna direita do trabalhador, causando fratura exposta na tíbia e fíbula.

Ferido, o jovem foi levado em ambulância do município até o km 20 do ramal, onde recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na sequência, foi transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada no Setor de Traumatologia e, posteriormente, encaminhado à Ortopedia.

De acordo com informações médicas, o estado de saúde de Geovane é estável.

