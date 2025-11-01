Vídeo: Jovem pintor é executado com seis tiros enquanto andava de bicicleta em Rio Branco

Crime ocorreu na tarde deste sábado (1º), no Ramal da Judia; polícia investiga possível ligação com facções

O jovem pintor Paulo Henrique Ferreira da Silva, de 22 anos, foi executado com seis tiros na tarde deste sábado (1º), enquanto andava de bicicleta no Ramal da Judia, localizado no bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, Paulo havia saído de casa para comprar cerveja, carne e refrigerante. Ao retornar, foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O garupa, armado, se aproximou e efetuou vários disparos contra a vítima, atingindo-a em diversas partes do corpo. Após o ataque, os criminosos fugiram do local.

Moradores da região ouviram os tiros e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada, mas os socorristas apenas constataram o óbito de Paulo Henrique.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia técnica. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram no local e iniciaram as primeiras diligências.

Segundo informações preliminares da polícia, Paulo Henrique não tinha envolvimento direto com facções criminosas, mas costumava se relacionar com pessoas ligadas a atividades ilícitas no bairro, o que pode ter motivado o crime. O caso segue sob investigação.

