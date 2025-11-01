Extra
Vídeo: Jovem pintor é executado com seis tiros enquanto andava de bicicleta em Rio Branco
Crime ocorreu na tarde deste sábado (1º), no Ramal da Judia; polícia investiga possível ligação com facções
O jovem pintor Paulo Henrique Ferreira da Silva, de 22 anos, foi executado com seis tiros na tarde deste sábado (1º), enquanto andava de bicicleta no Ramal da Judia, localizado no bairro Belo Jardim I, região do Segundo Distrito de Rio Branco.
De acordo com informações da Polícia Militar, Paulo havia saído de casa para comprar cerveja, carne e refrigerante. Ao retornar, foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. O garupa, armado, se aproximou e efetuou vários disparos contra a vítima, atingindo-a em diversas partes do corpo. Após o ataque, os criminosos fugiram do local.
Moradores da região ouviram os tiros e acionaram a polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada, mas os socorristas apenas constataram o óbito de Paulo Henrique.
A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos da perícia técnica. Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido por agentes do Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos.
Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), estiveram no local e iniciaram as primeiras diligências.
Segundo informações preliminares da polícia, Paulo Henrique não tinha envolvimento direto com facções criminosas, mas costumava se relacionar com pessoas ligadas a atividades ilícitas no bairro, o que pode ter motivado o crime. O caso segue sob investigação.
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 127ª edição do Programa Saúde na Comunidade com ação especial dedicada aos servidores públicos
A Prefeitura de Epitaciolândia realizou, nesta sexta-feira (1º), a 127ª edição do Programa Saúde na Comunidade, em uma ação especial voltada aos servidores públicos municipais, em comemoração ao seu dia. O evento aconteceu em clima de confraternização e contou com ampla oferta de serviços de saúde, assistência social e lazer.
A abertura contou com a presença do Prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do Vice-Prefeito Sérgio Mesquita, além de secretários municipais e equipe de gestão. Em sua fala, o prefeito destacou a importância dos servidores para o desenvolvimento da cidade.
“São vocês que, com muito trabalho e dedicação, constroem o futuro do nosso município. Como forma de reconhecimento, decidimos realizar esta edição especial do Programa Saúde na Comunidade dedicada a todos os servidores públicos”, ressaltou Sérgio Lopes.
O vice-prefeito Sérgio Mesquita também reforçou a mensagem de gratidão.
“Agradecemos a cada servidor pelo esforço diário e pelo compromisso em fazer de Epitaciolândia um lugar melhor para todos”, destacou.
Durante o evento, foram ofertados diversos atendimentos e serviços gratuitos, incluindo:
- Especialidades médicas como nutrologia, ortopedia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, fonoaudiologia, nutrição e colposcopia;
- Ultrassonografia, eletrocardiograma e consultas médicas ambulatoriais;
- Atendimento odontológico e de enfermagem;
- Vacinação de rotina e contra a Covid-19;
- Testes rápidos para ISTs e Covid-19, PCCU e dispensação de medicamentos;
- Atendimento psicológico, vacinação antirrábica, serviços do Bolsa Família e cortes de cabelo gratuitos.
Além dos atendimentos, os participantes também puderam aproveitar um momento de confraternização com bingos e sorteios de diversos prêmios, em um clima de valorização e reconhecimento ao trabalho dos servidores.
Estiveram presentes no evento os secretários municipais Lindaci Franco (Assistência Social), Jéssica Morais (Saúde), Eunice Maia Gondim (Educação), Jonas Cavalcante (Meio Ambiente), Marcelo Galvão (Esportes), Francisca Oliveira (Cultura), Marinete Mesquita (Planejamento), Lucineide Aparecida (Gabinete) Hiamar de Paiva Pinheiro (Meio Ambiente), Francisco Rodrigues (Finanças), Jamiele Albuquerque (secretaria da Mulher), e o vereador José Henrique.
A ação reforça o compromisso da gestão municipal em cuidar de quem cuida da cidade, promovendo saúde, bem-estar e integração entre os servidores e a comunidade.
Aneel mantém bandeira vermelha 1 na conta de luz em novembro
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou nesta sexta-feira (31) a manutenção da bandeira vermelha patamar 1 irá vigorar no mês de outubro. Isso significa que as contas de energia elétrica terão adicional de R$ 4,46 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Em agosto e setembro, a Aneel havia acionado a bandeira vermelha patamar 2, com adicional de R$ 7,87 por 100 kWh. Em outubro, a bandeira foi reduzida para o patamar 1.
De acordo com a Aneel, a medida foi adotada por causa do baixo volume de chuvas, afetando o nível dos reservatórios para a geração de energia nas usinas hidrelétricas.
“O cenário segue desfavorável para a geração hidrelétrica, devido ao volume de chuvas abaixo da média e à redução nos níveis dos reservatórios. Dessa forma, para garantir o fornecimento de energia é necessário acionar usinas termelétricas, que têm custo mais elevado, justificando a manutenção da bandeira vermelha patamar 1”, informou a agência.
A agência reguladora de energia elétrica acrescentou “que a fonte solar de geração é intermitente e não injeta energia para o sistema o dia inteiro”. “Por essa razão, é necessário o acionamento das termelétricas para garantir a geração de energia quando não há iluminação solar, inclusive no horário de ponta”, acrescentou.
Custos extras
Criado em 2015 pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias reflete os custos variáveis da geração de energia elétrica. Divididas em cores, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.
Quando a conta de luz é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.
Adolescente boliviano morre no PS de Rio Branco 17 dias após grave acidente em Epitaciolândia
Jovem de 16 anos estava internado em estado crítico no Pronto-Socorro de Rio Branco desde a colisão que matou o pai
Após 15 dias lutando pela vida, o adolescente Rixon Inturias Melgar, de 16 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 13h desta sexta-feira (31), em uma das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Rio Branco.
Rixon foi uma das vítimas de um grave acidente de trânsito ocorrido em Epitaciolândia, na manhã do dia 14 outubro passado, envolvendo um carro modelo Toyota/Pajero, conduzido por sua mãe. No veículo também estavam o pai, Riony Inturias Ayala, de 42 anos, que ocupava o banco do carona, e o irmão mais novo, de apenas 6 anos.
O acidente aconteceu em frente ao estádio de futebol do município, quando o veículo colidiu violentamente contra a parte traseira de um caminhão estacionado. O pai do adolescente, que recebeu o maior impacto, morreu ainda no local antes da chegada do socorro.
A mãe e o irmão de Rixon sofreram apenas ferimentos leves. Já o adolescente teve traumatismo craniano grave, sendo transferido em estado crítico para a capital acreana, onde permaneceu internado por cerca de 20 dias — 17 deles em UTI — até o falecimento.
A morte foi confirmada por profissionais de plantão no hospital. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe e, em seguida, será trasladado para a fronteira, onde deve ocorrer o velório e o sepultamento.
O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
