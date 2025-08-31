Vídeo: Jovem morre atropelado após cair de bicicleta na AC-405, em Cruzeiro do Sul

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (31), no bairro Nossa Senhora das Graças; vítima ainda não foi identificada

Um jovem, ainda não identificado, morreu na manhã deste domingo (31) em um acidente de trânsito na rodovia estadual AC-405, no bairro Nossa Senhora das Graças, em Cruzeiro do Sul, nas proximidades da antiga Farinhada.

Segundo informações, a vítima trafegava de bicicleta quando perdeu o equilíbrio, caiu na pista e acabou sendo atingida por um veículo que seguia logo atrás.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas, ao chegar ao local, a equipe apenas constatou o óbito.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do Hospital do Juruá, onde serão realizados os procedimentos de identificação e exames periciais.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários