VÍDEO: Jovem é preso com mais de 6 kg de drogas durante patrulhamento da PM em Rio Branco

“Há duas semanas meu filho torceu o testículo, passou por uma cirurgia de emergência no Pronto-Socorro de Rio Branco e, durante o procedimento, o urologista identificou a necessidade de uma postectomia. Fizemos todos os exames aqui mesmo no Hospital Ary Rodrigues, deu tudo certo, graças a Deus. Ele já saiu da cirurgia, agora é só esperar o efeito da anestesia passar para irmos para casa”, conta Nádia Luana Nascimento, mãe do Nícolas de 12 anos.

O Hospital Geral Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, recebe de segunda a sábado, o mutirão de cirurgias gerais do Programa Opera Acre, iniciativa do governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), voltada para ampliar o acesso a cirurgias eletivas no interior do estado.

“No nosso hospital, em Senador Guiomard, realizamos cirurgias de segunda a sábado por meio do Opera Acre, com uma média de 270 procedimentos mensais nas áreas de ginecologia e cirurgia geral. Conseguimos atender não apenas os pacientes do nosso município, mas também de cidades vizinhas, ajudando a reduzir assim a fila de espera”, destaca a gerente-geral do Hospital Ary Rodrigues, Gabriela Silva.

A ação tem como objetivo evitar deslocamentos longos até a capital, oferecendo atendimento especializado com mais agilidade, segurança e acolhimento. Com isso, o Opera Acre fortalece o sistema de saúde do interior e contribui para melhorar a qualidade de vida da população, garantindo que serviços mais complexos cheguem a quem precisa, mais perto de casa.

Entre os pacientes atendidos pelo mutirão está Sabrina Caldeira, de 49 anos, que descobriu pedras na vesícula após uma sequência de crises de dor. “Eu achava que tinha um problema no estômago, tratei uma bactéria, mas as dores continuaram. Fiz novos exames e descobri as pedras na vesícula. Fui ao posto de saúde depois de uma crise muito forte, e os exames mostraram alterações nas taxas do fígado”, lembra.

“Sinto muitas dores e já tive várias crises fortes. Acredito que a cirurgia vai me trazer uma qualidade de vida bem melhor, porque hoje tenho medo até de me alimentar, quase sempre sinto dor depois de comer. Vai ser muito bom poder viver sem essa preocupação”, afirma.

O cirurgião Yotaro Suzuki destaca a importância do Opera Acre para os pacientes. “O Opera Acre é um dos maiores acertos da saúde nos últimos anos. Tivemos total apoio do governo do Acre e da Secretaria de Estado de Saúde para que pudéssemos agilizar essa forma de atender a população que precisa de cirurgias no seu município”, finaliza.

De acordo com o secretário de Saúde, Pedro Pascoal, o Opera Acre é importante para a regionalização da saúde no estado. “A regionalização da saúde é hoje uma realidade no Acre e o Opera Acre mostra isso na prática. Estamos descentralizando os serviços, fortalecendo cada regional e garantindo que o SUS chegue mais perto das pessoas, com mais acolhimento, segurança e qualidade de vida”.

Opera Acre

Além de Senador Guiomard, este final de semana o programa Opera Acre estará presente nos municípios de Cruzeiro do Sul, no Hospital Regional do Juruá, com cirurgias ginecológicas; e em Rio Branco, na Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo, com cirurgias ginecológicas, vasculares e plásticas.

Uma marca importante do programa foi a reabertura do centro cirúrgico do Hospital Abel Pinheiro, no município de Mâncio Lima, após 25 anos. Com essa entrega, o Opera Acre amplia a descentralização e o acesso às cirurgias na região do Juruá, e começa a ofertar cirurgias de cabeça e pescoço, que antes ocorriam apenas em Rio Branco.

A expectativa da Sesacre é manter o ritmo de mutirões e cirurgias programadas no segundo semestre de 2025, consolidando o Opera Acre como uma das mais importantes estratégias de fortalecimento do SUS no estado e ampliando, de forma permanente, o alcance das ações de saúde pública para além da capital, fortalecendo a regionalização e a descentralização dos serviços.

Paralelamente a essas ações, as unidades hospitalares da rede estadual seguem realizando diariamente procedimentos eletivos e de urgência e emergência, o que torna o volume total de cirurgias realizadas no Acre ainda maior.

