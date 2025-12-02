Flash
VÍDEO: Jovem é preso após roubar casal próximo ao Viaduto da Avenida Ceará
Welisson Felipe Alves Depiné, de 22 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (1º) após assaltar um casal na Avenida Ceará, nas proximidades da obra do Viaduto, no bairro Bosque, em Rio Branco.
Segundo a Polícia Militar, as vítimas haviam acabado de sair do trabalho em uma gráfica na rua José de Melo quando o suspeito se aproximou, armado com uma faca, e anunciou o assalto, levando os dois celulares do casal.
Trabalhadores da obra perceberam a movimentação e tentaram intervir, mas o criminoso fugiu entrando por uma tubulação de esgoto e seguindo em direção ao bairro Papoco.
A Rádio Patrulha 101 do 1º BPM foi acionada e, utilizando o rastreamento de um dos aparelhos roubados, localizou o ponto exato onde Depiné estava. Ele foi encontrado sentado, consumindo drogas, próximo a uma tenda onde também estava sua mãe. No local, os policiais recuperaram os dois celulares e apreenderam a faca usada no crime.
As vítimas reconheceram o assaltante, que confessou a ação. Preso em flagrante, ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla).
Welisson Depiné possui diversas passagens pela polícia e responde por crimes de roubo e extorsão.
Vice-governadora Mailza alinha últimos detalhes do Feirão do Emprego que deve ofertar mil vagas neste fim de ano
A vice-governadora e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, reuniu nesta segunda-feira, 1º, representantes de empresas, entidades e instituições parceiras para alinhar os últimos detalhes do primeiro Feirão do Emprego e da Empregabilidade, que ocorrerá nos dias 5 e 6 de dezembro, em Rio Branco. A iniciativa deve disponibilizar mil vagas de trabalho, além de serviços essenciais ao trabalhador e oportunidades de capacitação profissional.
A reunião contou com a presença do secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, Assurbanípal Mesquita, que apresentou o funcionamento da ação, e de representantes da Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Acre (Sinduscon), Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Acre (Abrasel), Associação Acreana de Supermercados (Asas), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC), Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo (Sehurb), Secretara de Governo (Segov), Seasdh, além da secretária de Comunicação, Nayara Lessa, do secretário de Turismo, Marcelo Messias, e do superintendente Regional do Trabalho, Leonardo Lane.
A vice-governadora reforçou que o Feirão pretende unir quem oferece vagas, quem qualifica e quem busca o primeiro emprego ou recolocação profissional.
“Vivemos um momento em que a geração de emprego é a maior necessidade da população. E vocês têm a oferta de trabalho, enquanto muitas vezes falta qualificação. Por isso, é fundamental organizarmos essa rede, quem contrata, quem capacita e quem demanda. A Secretaria de Assistência Social trabalha com pessoas que precisam superar a vulnerabilidade por meio do emprego, e essa troca de experiências fortalece essa missão. São mil vagas disponíveis e nem sempre temos, de imediato, pessoas capacitadas, mas temos os instrumentos para prepará-las, como o Ieptec, o Senai. É uma iniciativa que eu acredito muito, e juntos podemos fortalecer ainda mais cada setor”, afirmou.
Durante a reunião, o secretário Assurbanípal destacou que já foram mapeadas cerca de 800 vagas, além de 100 vagas ofertadas por um frigorífico do Mato Grosso para quem deseja mudar de estado.
“Fizemos um nivelamento com os parceiros desse grande evento, que tem o objetivo de ofertar vagas em um momento de crescimento da economia acreana. Vivemos aí o crescimento do PIB, boas taxas de desemprego e uma grande demanda das empresas. O Feirão une governo, iniciativa privada e sociedade para atender essa necessidade, que é o emprego. Vem para o Feirão do Emprego”, convidou.
Setores avaliam impacto positivo do Feirão
Lideranças de diferentes segmentos destacaram que o Feirão chega em um momento estratégico, especialmente pela alta demanda de contratações de fim de ano.
“O Feirão vem em boa hora. Dezembro é quando mais se contrata no comércio. Estamos incentivando empresários a cadastrarem suas vagas no Sine. Depois, é essencial que haja a capacitação dessas pessoas. A ideia é excelente”, declarou Patrícia Dossa, presidente da Associação Comercial do Acre (Acisa).
Adem Araújo, presidente da ASAS e CEO da Rede de Supermercados Arasuper, disse que o momento é oportuno e que no final de ano as contratações aumentam até 10%.
“Todos os segmentos têm dificuldade em contratar, especialmente supermercados para funções masculinas. O Feirão chega no momento oportuno, quando reforçamos o quadro em pelo menos 10% para atender o aumento da demanda. Vai facilitar muito o trabalho das equipes de RH”, avaliou.
Patrícia Parente, presidente da Abrasel/AC, também considera que o Feirão vem em um bom momento para donos de bares e restaurantes.
“A gente realmente está esperando que haja uma grande conexão, o nosso setor de bares e restaurantes tem muita oportunidade e, nesse momento do ano, férias, Natal, com certeza tem um aumento significativo das vendas, e é quando a gente realmente contrata os trabalhadores temporários, que na maioria das vezes não se torna temporário, acaba ficando efetivo. Mas, as nossas expectativas são de vagas diversas, como garçom, cozinheiro, auxiliar de cozinha, atendente, então são muitas opções. Esperamos que o Feirão traga essa conexão entre vocação e oportunidade”, disse.
Leonardo Lane, superintendente Regional do Trabalho destacou que o órgão estará com diversos serviços à população. “O Sine oferece cerca de 200 vagas por dia, e o governo teve a iniciativa de ir atrás das empresas para ampliar as oportunidades. No Feirão, além das mil vagas, teremos plantão de dúvidas trabalhistas, orientação psicológica, catálogo de cursos e serviços como emissão da Carteira de Trabalho Digital, RAIS e Caged”, informou.
Sobre o Feirão do Emprego e da Empregabilidade
O Feirão será realizado no pátio do Museu dos Povos Acreanos, na Rua Epaminondas Jácome, das 8h às 17h. Serão oferecidos os seguintes serviços:
- Cadastro e encaminhamento para vagas
- Emissão de Carteira de Trabalho
- Seguro-desemprego
- Atendimentos da OCA Móvel
- Serviços do Ônibus Lilás (Secretaria de Estado da Mulher – Semulher)
- Orientações sobre entrevistas e currículos
- Informação sobre empreendedorismo e MEI
- Vagas em cursos do Senai, Senac, Ieptec e Polo Digital da Seict
- Atendimentos de saúde (oftalmo, ortopedia, odontologia, testes rápidos, vacinação)
- Corte de cabelo
A expectativa é de que centenas de trabalhadores sejam encaminhados diretamente para entrevistas e possíveis contratações durante a ação.
O evento ocorre em um momento de forte expansão econômica no Acre, que registrou o maior crescimento de PIB do país (14%) e redução das taxas de desemprego nos últimos três anos. Os setores que mais devem contratar são tecnologia da informação, supermercados, vendas, bares e restaurantes, construção civil, indústria e telemarketing.
Contran aprova fim de aulas obrigatórias em autoescolas para tirar CNH
Fim da obrigatoriedade é proposta do governo federal para reduzir custo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
O governo federal já pode acabar com a obrigatoriedade de um mínimo de aulas em autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que deverá ser feito por decreto nos próximos dias. Nesta segunda-feira (1º/12), o Conselho Nacional de Trânsito (Contran) aprovou por unanimidade resolução que acaba com a exigência. O órgão é responsável pela definição das regras de trânsito.
Para ser oficial e mudar o processo de obtenção da CNH, a norma precisa ser publicada no Diário Oficial da União (DOU).
O que fica e o que muda
As provas teórica e prática para tirar a CNH serão mantidas. As exigências seguem as mesmas para a maioria das categorias: o exame toxicológico seguirá obrigatório para motoristas das categorias C (veículos de carga); D (transporte de passageiros) e E (carretas e veículos articulados).
Entretanto, segundo as regras aprovadas pelo Contran nesta segunda, não haverá mais um mínimo de aulas teóricas que o candidato precisará fazer e a carga horária mínima de aulas práticas de direção mudará de 20 horas para apenas duas horas. E as aulas poderão ser dadas por instrutores autônomos, não ligados a autoescolas.
As autoescolas, porém, poderão seguir existindo, só não serão obrigatórias.
O objetivo do governo federal com a medida é reduzir o custo para a obtenção da CNH. O governo estima que ao menos 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação.
Criança de 3 anos morre afogada em piscina durante comemoração de aniversário em Rio Branco
Menino caiu na água sem que familiares percebessem; Bombeiros e Samu tentaram reanimá-lo por 40 minutos
O pequeno Artur Fialho Barros, de 3 anos, morreu vítima de afogamento na noite deste domingo (30) na piscina de sua residência, localizada no Ramal do Pólo Benfica, região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.
Segundo relatos de vizinhos, a família passava o dia reunida em confraternização, consumindo bebidas alcoólicas. No início da noite, ninguém percebeu que Artur havia se aproximado da piscina. O menino acabou caindo na água e, ao ser encontrado pelos familiares, foi rapidamente retirado. Ele completava 3 anos justamente neste domingo, data em que celebrava seu aniversário. Os familiares não souberam informar por quanto tempo a criança permaneceu submersa.
Uma equipe do Corpo de Bombeiros do 2° Batalhão passava pelo local no momento do incidente. Os militares iniciaram os primeiros atendimentos e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou ambulâncias de suporte básico e avançado. Por cerca de 40 minutos, equipes tentaram reanimar a criança, mas, infelizmente, Artur não resistiu e teve o óbito declarado ainda no local.
Policiais Militares do 2° Batalhão isolaram a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, o corpo do menino foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.
O caso será investigado pela Polícia Civil.
