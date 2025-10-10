Geral
Vídeo: Jovem de 22 anos morre em grave acidente na estrada do aeroporto, em Rio Branco
Motociclista colidiu em caminhonete e bateu em placa de sinalização na BR-364; Samu confirmou o óbito no local e perícia vai apurar as causas da batida.
Um jovem de 22 anos morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido no final da manhã desta sexta-feira (10), na BR-364, trecho que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Rio Branco, no Distrito Industrial da capital acreana.
A vítima, identificada como Luiz da Silva Oliveira, seguia em direção ao município do Bujari quando colidiu violentamente contra o paralama de uma caminhonete Hilux branca, pertencente a uma empresa prestadora de serviços de energia. Com o impacto, o motociclista perdeu o controle da direção e acabou batendo com força em uma placa de sinalização, caindo logo em seguida.
O condutor da caminhonete parou imediatamente para prestar socorro e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local, mas, ao chegarem, os socorristas constataram o óbito do jovem.
A área foi isolada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o trabalho da perícia técnica. O Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) e a equipe de plantão do Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo.
O laudo pericial deverá esclarecer as circunstâncias do acidente e apontar quem teve responsabilidade pela colisão.
Sebrae leva empresas acreanas para a maior feira de turismo da América Latina
Evento reúne profissionais de agências de turismo para valorizar destinos nacionais
Uma missão técnica viabilizada pelo Sebrae levou empresas acreanas de agências de turismo para participarem da ABAV Expo 2025, realizada de 8 a 10 de outubro, no Rio Janeiro. A feira, que chega à sua 52ª edição, é a maior da América Latina para o segmento.
Promovido pela Associação Brasileira de Agências de Viagens, o evento reúne profissionais do setor e gera oportunidades de divulgação e networking, nacional e internacionalmente.
Segundo Daniel Leite, da agência Vivência Turismo, @vivenciaturismoac, a experiência está sendo enriquecedora. “Estamos conhecendo essa feira incrível, com diversos empresários, receptivos, agências e guias. Esse é um grande incentivo para nos dar visibilidade e oportunidade de fazer negócios, mostrar que o Acre existe”, disse. Também participam do evento as empresas Galb Turismo, @galb_viagens e Voe sem Limity, @voesemlimityviagens.
De acordo com a gestora de Turismo do Sebrae no Acre, Luciana Takahara, a participação neste evento é importante para o fortalecimento do setor no estado. “Essa é uma oportunidade estratégica para promover nossos destinos, produtos e experiências únicas. Temos trabalhado para preparar essas empresas, com capacitação e acesso a mercados, e é gratificante ver o Acre ganhando visibilidade, mostrando que temos muito a oferecer ao turismo brasileiro”.
A importância da presença do Sebrae no evento é indicada pela representatividade de pequenos negócios no setor: 97% do total de estabelecimentos de turismo são microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP).
Para conhecer as ações do Sebrae, visite o perfil oficial no Instagram @SebraenoAcre ou acesse sebrae.com.br/acre.
Comandante da Polícia de Pando homenageia mulheres policiais em emocionante celebração do Dia da Mulher Boliviana
General Oscar David Ruiz Arana destaca dedicação e vocação de serviço das profissionais de segurança pública durante cerimônia especial
O Comandante da Polícia de Pando, general Oscar David Ruiz Arana, liderou uma emocionante festa em comemoração ao Dia da Mulher Boliviana, homenageando as mulheres policiais que atuam no departamento. O evento destacou a coragem, dedicação e empenho dessas profissionais que contribuem diariamente para a segurança e bem-estar da sociedade.
Durante a cerimônia, o general Ruiz Arana enalteceu o trabalho das “heroínas de uniforme”, reconhecendo sua vocação de serviço e o papel fundamental que exercem na instituição policial. A celebração reforçou o compromisso da Polícia de Pando com a valorização das mulheres nas forças de segurança e com a promoção da igualdade de gênero dentro da corporação.
A data, celebrada anualmente na Bolívia, serve para destacar as conquistas e desafios das mulheres bolivianas em todos os setores da sociedade, incluindo as forças de segurança pública onde a presença feminina tem crescido significativamente nos últimos anos.
PRF apreende veículos transportando produtos contrabandeados no Acre
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na manhã desta quarta-feira (9), dois veículos que transportavam produtos contrabandeados no município de Plácido de Castro (AC). As ações ocorreram durante fiscalizações realizadas na BR-364 e na AC-475, em continuidade ao trabalho de combate aos crimes transfronteiriços na região.
As equipes realizavam patrulhamento quando receberam denúncia anônima informando sobre veículos que estariam transportando mercadorias de origem estrangeira vindas da Vila Evo Morales, na Bolívia. Durante as diligências, os policiais avistaram dois automóveis com características semelhantes às informadas, realizando a abordagem em ambos os casos.
No interior dos veículos, foram encontrados diversos produtos contrabandeados, sem documentação fiscal ou comprovação de origem regular. Os condutores foram encaminhados, juntamente com os veículos e as mercadorias apreendidas, à Delegacia de Polícia Civil de Plácido de Castro, para os procedimentos cabíveis.
As ações reforçam o compromisso da PRF no combate ao contrabando e ao descaminho, contribuindo para a proteção da economia nacional e o fortalecimento da segurança nas fronteiras.
Fonte: Núcleo de Comunicação Institucional – PRF/AC
