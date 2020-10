Caminhão da Prefeitura de Xapuri transportando um veículo de passeio, que supostamente, de acordo com a denúncia, seria do vereador Miranda do Partido dos Trabalhadores

Um flagrante foi realizado por um leitor do Notícias da Hora na Estrada da Borracha: um caminhão da Prefeitura de Xapuri transportando um veículo de passeio, que supostamente, de acordo com a denúncia, seria do vereador Miranda do Partido dos Trabalhadores, mesmo partido do prefeito Bira Vasconcelos, candidato à reeleição.

Ainda de acordo com a denúncia, o carro “quebrado” teria como destino Rio Branco. O questionamento que se faz é: por que um bem público está servindo interesses particulares?

O Notícias da Hora deixa o espaço aberto para a Prefeitura de Xapuri se manifestar a respeito da denúncia. Também estende o mesmo espaço ao vereador citado.

