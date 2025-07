Vídeo: Incêndio destrói casa indígena na zona rural de Sena Madureira

A obra contempla 17,5 quilômetros de extensão entre a área urbana de Xapuri e o entroncamento da Estrada da Variante com a BR-317

O governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), avança para a etapa de pavimentação na AC-380, conhecida como Estrada da Variante, em Xapuri. Na sexta-feira, 4, foi concluída a imprimação de toda a base da pista, etapa essencial para garantir a aderência da camada asfáltica.

“Finalizamos a imprimação da Estrada da Variante e estamos prontos para iniciar a aplicação da massa asfáltica. Esse avanço é resultado direto do compromisso do governador Gladson Camelí, que tem determinado celeridade na entrega dessa obra tão esperada pela população de Xapuri. Também é importante reconhecer o papel do senador Márcio Bittar, cuja emenda parlamentar viabilizou esse investimento. É uma união de esforços que está transformando a mobilidade na região”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Com a base pronta e devidamente imprimada, os serviços seguem agora com a execução do acostamento em Tratamento Superficial Duplo (TSD). A aplicação da massa asfáltica na faixa de rolamento está prevista para esta semana, marcando o início da pavimentação definitiva da via.

A obra contempla 17,5 quilômetros de extensão entre a área urbana de Xapuri e o entroncamento da Estrada da Variante com a BR-317. Com investimento de R$ 24 milhões, oriundos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e contrapartida do governo do Estado, os serviços estão sendo executados pelo Consórcio Laranjeira. Além da pavimentação, o projeto prevê a instalação de meio-fio, dispositivos de drenagem, sinalização e serviços complementares. A execução tem gerado emprego e renda local, contribuindo para o desenvolvimento da região.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários