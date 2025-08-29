VÍDEO: Idoso de 77 anos é atropelado em avenida movimentada

A Prefeitura de Brasiléia, por meio das secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde, realizou nesta quinta-feira (28), programação especial em alusão ao Agosto Dourado e Verde, além da Semana do Bebê.

O evento reuniu famílias, gestantes e crianças, reforçando a importância dos cuidados desde a gestação até os primeiros anos de vida.

A programação contou com o concurso de mães grávidas, a tradicional corrida do bebê, o concurso Bebê Prefeita e diversas premiações.

Os participantes também acompanharam uma palestra com a nutricionista Janilda Moraes, especialista em amamentação, que trouxe orientações sobre o aleitamento materno.

Durante o encontro, houve a entrega de kits maternidade, reforçando o apoio da gestão municipal às famílias em fase gestacional e com recém-nascidos.

A eleição da Bebê Perfeita 2025 ficou com Ana Luiza, de apenas 7 meses, símbolo da valorização da infância e do cuidado da Prefeitura com as novas gerações.

No concurso de fotografia, os vencedores foram:

1º lugar: Rebeca Lorena

2º lugar: Ivia Lorena

3º lugar: Heyliye Mavier

Na corrida do bebê, o campeão foi Matheus de Melott.

Com ações integradas, a Prefeitura de Brasiléia reafirma seu compromisso em investir na Primeira Infância, reconhecendo-a como etapa fundamental para o desenvolvimento humano e o bem-estar das futuras gerações.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a relevância do momento:

“Encerrar o Agosto Dourado e Verde com essa programação tão especial é motivo de alegria para nós, pois estamos reafirmando o compromisso da Prefeitura de Brasiléia com a vida, a saúde e o futuro das nossas crianças. Investir na primeira infância é garantir uma cidade mais justa, humana e preparada para o amanhã. Quero agradecer a todas as famílias que participaram e às nossas equipes que se dedicaram para que este momento fosse realizado com tanto carinho.”

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários