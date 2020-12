rondoniagora

O gravíssimo acidente, envolvendo um motocicleta e um veículo Fiat Palio, aconteceu na manhã deste sábado (19) na Avenida Amazonas, Bairro Jardim Santana, na Zona Leste de Porto Velho. O motociclista perdeu parte da perna e pé.

A Polícia Militar apurou no local que o motociclista seguia na Avenida Amazonas sentido bairro, quando colidiu violentamente com o carro, que seguia na direção contrária. Com a forte batida, parte da perna e pé do ciclista foram arrancados e ficaram presos nas ferragens do carro.

O motorista do carro disse que não teve como evitar o acidente, já que o motociclista teria entrada rapidamente na frente do veículo.

Uma equipe do Samu foi acionada e encaminhou a vítima para o Hospital João Paulo II.

