Vídeo: Homem furta ar-condicionado da sede da APAE em Sena Madureira
Crime foi flagrado por câmeras de segurança; coordenadora pede ajuda da população para identificar suspeito
Um homem ainda não identificado furtou um aparelho de ar-condicionado da sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), em Sena Madureira, na tarde da última quarta-feira (29). Toda a ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança da instituição.
Nas imagens, o suspeito aparece retirando o equipamento de dentro do prédio, jogando-o por cima do muro e deixando o local tranquilamente, sem demonstrar pressa ou preocupação. O vídeo foi encaminhado à redação e rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando indignação entre os moradores.
A coordenadora da APAE, Chaena Vilaça, lamentou o furto e fez um apelo à população para ajudar na identificação do autor. “Se alguém reconhecer esse rapaz do vídeo, por favor, avise a polícia ou entre em contato conosco. Precisamos recuperar esse ar-condicionado, que é muito importante para o nosso trabalho”, afirmou.
Chaena destacou ainda que essa é a segunda vez, apenas neste ano, que a instituição é alvo de furto. Ela pediu reforço no patrulhamento policial na área, lembrando que a APAE presta um serviço essencial a dezenas de famílias do município.
A Polícia Civil informou que deve utilizar as imagens de segurança para identificar e localizar o responsável pelo crime.
Ministro dos Transportes anuncia que nova CNH deve entrar em vigor ainda em 2025
Reforma da Carteira Nacional de Habilitação trará mudanças no formato, validade e requisitos; anúncio oficial deve ocorrer nos próximos meses
O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o projeto da nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deve entrar em vigor ainda em 2025, após o encerramento da consulta pública no próximo domingo, 2 de novembro. A proposta, segundo o ministro, busca reduzir custos e simplificar o processo para obtenção do documento.
Durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da EBC, na última quarta-feira, 29, Renan destacou que cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação, o que evidencia a necessidade de mudanças.
“Hoje, o processo de obtenção da CNH é muito caro e burocrático. O governo quer simplificar e tornar esse direito acessível, principalmente para quem precisa dirigir para trabalhar”, afirmou o ministro.
Atualmente, o custo para tirar a CNH varia entre R$ 2 mil e R$ 5 mil, conforme o Ministério dos Transportes. Pelo novo modelo, as aulas em autoescolas deixarão de ser obrigatórias, mas o candidato continuará precisando passar pela prova teórica e prática.
O curso teórico — que inclui conteúdos sobre legislação, direção defensiva, cidadania e meio ambiente — será oferecido gratuitamente e de forma online, permitindo que o cidadão estude onde e quando quiser.
“O objetivo é acabar com a obrigatoriedade das 45 horas-aula teóricas e das 20 práticas, sem comprometer a segurança. A ideia é confiar mais no cidadão e reduzir custos desnecessários”, explicou Renan Filho.
Outra mudança prevista é a autorização para que os candidatos aprendam em veículos automático, algo inédito no país.
“Hoje, o Brasil é um dos poucos países que ainda exige que o aluno aprenda a dirigir apenas em carros manuais, quando 80% dos veículos novos vendidos são automáticos. Isso precisa mudar”, completou o ministro.
Principais mudanças previstas
- Formato digital: Versão física e digital integradas
- Validade estendida: Possibilidade de prazos mais longos para condutores sem infrações
- Maior segurança: Elementos antifraude e integração com bases nacionais
- Processos digitais: Renovação e emissão por meio de plataformas online
Próximos passos
Encaminhamento de medida provisória ou projeto de lei ao Congresso
Regulamentação por resolução do Contran
Adaptação pelos Detrans estaduais
A consulta pública sobre o projeto vai até o dia 2 de novembro, e o governo reunirá as contribuições da sociedade antes de definir o texto final. Depois disso, serão realizadas audiências públicas para aprofundar a discussão, em um processo que deve durar mais de 30 dias.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já autorizou a continuidade do debate sobre o fim da obrigatoriedade das autoescolas. A proposta também conta com apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos/PB), que se manifestou nas redes sociais em defesa da medida.
“Essa é uma discussão necessária. O custo para tirar a CNH é muito alto, e isso acaba excluindo milhões de brasileiros. Modernizar o processo é uma forma de garantir mais igualdade”, escreveu ele na plataforma X (antigo Twitter).
Acre terá 29 atletas na disputa da Copa Rondônia em Porto Velho
Começa nesta sexta, 30, a partir das 8 horas (hora Acre), no parque aquático Vinícius Danin, em Porto Velho, Rondônia, mais uma edição da Copa Rondônia de Natação/Troféu Miguel Silva. O Acre vai ter 29 atletas, 26 da AABB e 3 da Tubarão.
“Essa é uma competição de clubes. Teremos dois representantes no último evento da temporada de 2025 fora do Estado. Os atletas acreanos chegarão na competição com chances de medalhas”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.
Luiz Antônio
Luiz Antônio Jerônimo disputa a Copa Rondônia como “último teste” visando o Pan Pacífico, em Cochabamba, na Bolívia, e o Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro.
“Estamos trabalhando nos bastidores para garantir o Luiz nas duas últimas competições da temporada. Os resultados da Copa Rondônia serão avaliados para reta final de treinamentos”, afirmou o presidente.
Municípios recebem R$ 102 mil para fortalecimento da assistência farmacêutica
Dezessete municípios acreanos foram contemplados com recursos do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica (Qualifar-SUS), conforme a Portaria GM/MS nº 8.584, publicada pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (30) O total destinado ao estado é de R$ 102 mil, referente ao terceiro ciclo de monitoramento de 2025.
Cada município habilitado receberá R$ 6 mil, valor que será transferido diretamente aos Fundos Municipais de Saúde. O recurso é voltado à manutenção e melhoria da estrutura física e operacional dos serviços de assistência farmacêutica, com foco no armazenamento, controle e distribuição de medicamentos à população.
Os municípios beneficiados no Acre são: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rodrigues Alves, Sena Madureira, Senador Guiomard e Xapuri.
De acordo com a portaria, os repasses têm como base o envio de dados ao Ministério da Saúde por meio dos sistemas Hórus, e-SUSAF ou BNAFAR/SUS, utilizados para o monitoramento das ações e serviços farmacêuticos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
