Vídeo: homem em carro branco aborda crianças e oferece carona em troca de sexo no Tropical

Por Marcos Dione

Os moradores do bairro Tropical, em Rio Branco, estão em pânico e pedem que as autoridades da área da segurança pública tomem providências. Um vídeo enviado à Folha do Acre (veja abaixo) nesta quarta-feira (30) mostra o momento em que um homem em um carro branco aborda uma criança na rua.

Relatos dos moradores dão conta de que esse homem, que eles já o tratam como um maníaco, tem rondado por várias ruas do bairro e abordado crianças em busca de sexo.

“Aconteceu na Rua Eros, ele é um tarado que oferece carona e ameaça abusar sexualmente as crianças. Esse cara precisa parar de fazer isso aqui no bairro. A polícia precisa dar um jeito nele”, disse uma moradora.

Nossa reportagem também teve acesso ao relato de uma outra moradora, que afirma ser irmã da menina que aparece no vídeo sendo abordada pelo homem. Ela faz um alerta para as mães de outras crianças que moram na comunidade.

“Gente é real, minha irmã mora nessa rua. E ele só não pegou a criança porque ela foi esperta. Todo cuidado é pouco”, disse.

Em contato com a assessoria de imprensa da Polícia Militar do Acre (PM/AC), recebemos a informação de que um boletim de ocorrência estava sendo confeccionado e que o patrulhamento na região deve ser intensificado. Veja o vídeo: