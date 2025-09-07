VÍDEO: Homem é morto a facadas por mulher durante discussão em evento de praia em Feijó

Francisco Tomaz Pereira da Silva, de 61 anos, morreu após ser esfaqueado várias vezes por uma mulher identificada como Maria Railda Nogueira Pereira, de 45 anos, durante o Praia Fest em Feijó, neste sábado (6).

Um crime chocou os participantes do Praia Fest, realizado neste sábado (6) em Feijó, interior do Acre. Francisco Tomaz Pereira da Silva, de 61 anos, morreu após ser esfaqueado várias vezes por Maria Railda Nogueira Pereira, de 45 anos.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que vítima e autora discutiam. Segundo relatos, a confusão teria começado em um bar do evento, onde, conforme a proprietária, Francisco teria agredido Maria sem motivo aparente. Na tentativa de se defender, ela sacou um canivete que trazia no bolso. Após ser chutada pela vítima, Maria reagiu desferindo vários golpes contra Francisco.

Ferido, o homem ainda conseguiu caminhar até outro bar, mas caiu gravemente atingido. Ele foi socorrido em estado crítico e levado ao Hospital Regional de Feijó, onde não resistiu aos ferimentos no tórax e no peito, morrendo minutos após dar entrada.

A acusada foi contida por seguranças do evento até a chegada da Polícia Militar. Presa em flagrante, foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil junto com a arma utilizada no crime para os devidos procedimentos legais.

VEJA VÍDEO.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários