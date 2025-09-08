Geral
Vídeo: Homem é ferido com pedaço de espelho durante bebedeira em Rio Branco
Vítima de 52 anos sofreu corte no pescoço após discussão no bairro Ayrton Sena; agressor fugiu do local e ainda não foi localizado
Um homem identificado como Sebastião Souza dos Santos, de 52 anos, foi ferido com um golpe de espelho quebrado no pescoço, na noite desta segunda-feira (8), durante uma bebedeira na Rua Beira Rio, bairro Ayrton Sena, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, Sebastião bebia com amigos quando discutiu com um deles. Irritado, o agressor quebrou um espelho e usou um pedaço do objeto para atacar a vítima. Mesmo ferido, Sebastião conseguiu caminhar até a Rua do Barro, onde pediu ajuda a populares em frente a uma residência. O agressor fugiu em seguida.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.
A Polícia Militar esteve no local, colheu informações e fez buscas pela região, mas o suspeito não foi encontrado. O caso ficará sob investigação da Polícia Civil.
Vídeo: Jovem sofre fratura exposta após ser prensado por trator em Capixaba
Acidente de trabalho ocorreu em colônia no ramal Sementeira; vítima de 21 anos foi transferida para o Pronto-Socorro de Rio Branco e está estável
O jovem Geovane Araújo Cruz, de 21 anos, ficou gravemente ferido após um acidente de trabalho ocorrido na tarde desta segunda-feira (8), em uma colônia localizada no ramal Sementeira, zona rural do município de Capixaba.
Segundo informações, o acidente aconteceu durante o abastecimento de um trator. No momento em que passava atrás do veículo, Geovane não foi visto pelo condutor, que manobrou em marcha a ré e acabou prensando a perna direita do trabalhador, causando fratura exposta na tíbia e fíbula.
Ferido, o jovem foi levado em ambulância do município até o km 20 do ramal, onde recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na sequência, foi transferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada no Setor de Traumatologia e, posteriormente, encaminhado à Ortopedia.
De acordo com informações médicas, o estado de saúde de Geovane é estável.
Polícia prende monitorado da Justiça com mais de 1 kg de drogas em Rio Branco
Suspeito de 32 anos, condenado a 16 anos de prisão por assalto e tráfico, havia sido beneficiado com liberdade há pouco mais de um mês
Na tarde desta segunda-feira (8), uma ação do Policiamento Comunitário da PMAC resultou na prisão de João Gabriel Nascimento Braga, de 32 anos, monitorado da Justiça, flagrado com mais de 1,3 kg de drogas em Rio Branco.
A ocorrência teve início quando policiais patrulhavam a Rua do Passeio, entre os bairros Triângulo e Taquari, no segundo distrito da capital, e avistaram uma dupla em atitude suspeita em uma motocicleta Honda Bros branca. Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e fugiu.
Durante a perseguição, João Gabriel, que estava na garupa, lançou uma sacola preta sobre o telhado de uma residência e tentou escapar correndo, mas acabou detido na Rua Boulevard Augusto Monteiro, no bairro 15. O piloto da motocicleta, identificado apenas pela alcunha de “Gordo”, conseguiu fugir.
Na sacola arremessada, os policiais encontraram um tijolo de maconha pesando 1,3 kg. Com o suspeito, ainda foi apreendido um invólucro de cocaína com 50 gramas.
João Gabriel confessou envolvimento no tráfico e disse que receberia R$ 500 pelo transporte da droga do bairro Taquari até a Cadeia Velha. Ele relatou também possuir diversas passagens pela polícia e já ter cumprido quatro anos de prisão em regime fechado, após condenação de 16 anos por assalto e tráfico. Há pouco mais de um mês, havia sido beneficiado com a progressão para cumprir a pena em liberdade.
Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), junto com o material apreendido, para os procedimentos cabíveis.
Homem atacado a golpes de faca sobrevive após longo resgate pelo Rio Purus em Manoel Urbano
Vítima de 50 anos foi ferida no abdômen durante festa e resgatada em operação que envolveu forças de segurança e saúde
Um homem identificado como Joabe Saldanha, de 50 anos, sobreviveu após ser atacado com dois golpes de faca durante uma festa no Seringal Santa Cruz, no Alto Rio Purus, na zona rural de Manoel Urbano. O crime ocorreu na noite de domingo (7), e o agressor ainda não foi identificado.
Devido à gravidade dos ferimentos, moradores acionaram o SAMU, que, junto à Polícia Civil, Polícia Militar e Secretaria Municipal de Saúde, iniciou uma operação de resgate em área de difícil acesso. As equipes percorreram ramais em mata fechada até as margens do Rio Purus, onde aguardaram a chegada da vítima.
O transporte, no entanto, só ocorreu ao amanhecer desta segunda-feira (8), quando populares levaram Joabe em uma canoa até a ponte sobre o rio. Após horas de espera e deslocamento, ele chegou à cidade ainda com vida e foi encaminhado à Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano. Em razão da gravidade das lesões, há possibilidade de transferência para o Pronto-Socorro de Rio Branco.
A Polícia Civil abriu investigação para identificar o autor da tentativa de homicídio.
