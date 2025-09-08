Vídeo: Homem é ferido com pedaço de espelho durante bebedeira em Rio Branco

Vítima de 52 anos sofreu corte no pescoço após discussão no bairro Ayrton Sena; agressor fugiu do local e ainda não foi localizado

Um homem identificado como Sebastião Souza dos Santos, de 52 anos, foi ferido com um golpe de espelho quebrado no pescoço, na noite desta segunda-feira (8), durante uma bebedeira na Rua Beira Rio, bairro Ayrton Sena, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Sebastião bebia com amigos quando discutiu com um deles. Irritado, o agressor quebrou um espelho e usou um pedaço do objeto para atacar a vítima. Mesmo ferido, Sebastião conseguiu caminhar até a Rua do Barro, onde pediu ajuda a populares em frente a uma residência. O agressor fugiu em seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável.

A Polícia Militar esteve no local, colheu informações e fez buscas pela região, mas o suspeito não foi encontrado. O caso ficará sob investigação da Polícia Civil.

