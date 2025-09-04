Vídeo: Homem é condenado a quase 14 anos de prisão por homicídio em Rio Branco

O conselho de sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar condenou, nesta quarta-feira (31), Miquésio Gomes da Mota a 13 anos, 10 meses e 7 dias de prisão em regime fechado pelo assassinato de Vitor Vini Miro da Costa, conhecido como Fito.

Segundo a reportagem da TV 5, a decisão atendeu à tese da acusação apresentada pelo promotor Teutônio Rodrigues, considerada procedente pelos jurados. Durante o interrogatório, o réu confessou o crime e alegou que teria agido motivado por um suposto envolvimento amoroso da vítima com sua ex-mulher.

O homicídio ocorreu em outubro de 2024, quando a vítima foi surpreendida enquanto descansava em uma rede na casa do irmão, localizada na Rua Brasileia, bairro Vila Betel, em Rio Branco. Segundo a denúncia, Miquésio disparou pelo menos três vezes contra Vitor, que chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU, mas não resistiu aos ferimentos.

A defesa do condenado ainda pode recorrer da sentença.

