VÍDEO: Homem é brutalmente agredido com ripa e perna-manca na Baixada da Sobral, em Rio Branco
Alexsandro Pinheiro, de 44 anos, foi atacado por membros de facção criminosa e encaminhado ao pronto-socorro; estado de saúde é estável.
Alexsandro de Oliveira Pinheiro, de 44 anos, foi vítima de uma violenta agressão na tarde deste sábado (30), nas proximidades do canal do bairro João Eduardo, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, o homem estava em via pública quando foi surpreendido por integrantes de uma organização criminosa, que o atacaram com golpes de ripa e perna-manca, atingindo suas costas, braços e pernas. Após a ação, os agressores fugiram do local.
Populares encontraram Alexsandro gravemente ferido e providenciaram socorro por meio de um motorista de aplicativo, que o levou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo informações médicas, a vítima deu entrada em estado de saúde estável.
A Polícia Militar não chegou a ser acionada para registrar a ocorrência.
Casal sofre acidente de moto após pneu furar na AC-40, em Senador Guiomard
Claudenir Albani, de 57 anos, e Leoneide Castro, de 50, foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável.
Um casal ficou ferido após sofrer um acidente de moto na tarde deste sábado (30), na rodovia AC-40, próximo à loja Gazin, no município de Senador Guiomard.
As vítimas foram identificadas como Claudenir Antônio Albani, de 57 anos, e sua esposa, Leoneide Timóteo de Castro, de 50 anos. O casal trafegava em uma motocicleta Honda GL 1800 Gold Wing Tour, de cor branca, no sentido Senador Guiomard–Rio Branco, quando o pneu do veículo furou, provocando a queda às margens da pista, em uma área de mata.
Com o impacto, Claudenir sofreu fraturas na clavícula e em uma costela, além de escoriações pelo corpo. Leoneide apresentou dores no quadril e escoriações.
Duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas — uma de suporte básico e outra avançada — para o resgate. O casal recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado de saúde estável.
Policiais militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local para registrar a ocorrência e adotar as medidas de praxe.
Polícia apreende quase 45 quilos de skunk e arma em operação do Gefron no Acre
Ação resultou na prisão de um homem e prejuízo de mais de R$ 400 mil ao crime organizado
Uma operação do Grupamento Especializado em Fronteira (GEFRON) resultou na apreensão de quase 45 quilos de skunk na região de Assis Brasil, interior do Acre. A ação começou na tarde de sexta-feira (29) e foi concluída somente às 10h da manhã de sábado (30), no Ramal do 59, localizado às margens da BR-317.
Um homem de 44 anos, responsável pelo transporte da droga, foi preso em flagrante. Além do entorpecente, os agentes também apreenderam uma arma de fogo. Estima-se que a apreensão tenha causado um prejuízo de mais de R$ 400 mil ao crime organizado.
O skunk, versão mais potente da cannabis, apresenta elevado teor de THC e baixo nível de CBD, aumentando os riscos de dependência, psicose e danos cognitivos, sobretudo entre os mais jovens.
Com operações contínuas e estratégicas, o GEFRON tem se consolidado como a principal força de enfrentamento aos crimes transfronteiriços no Acre.
Polícias Civil e Militar realizam operação aérea em Marechal Thaumaturgo
Ação com helicóptero da Ciopaer buscou suspeitos de crimes sexuais e violência doméstica; acusado de homicídio brutal conseguiu fugir pela mata
As Polícias Civil e Militar, com apoio do helicóptero da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), deflagraram nesta sexta-feira (29) uma operação em área de difícil acesso no município de Marechal Thaumaturgo, interior do Acre. O objetivo foi o cumprimento de mandados contra investigados por crimes sexuais, violência doméstica e outras infrações.
Na comunidade Caipora, os policiais localizaram um homem procurado por um homicídio brutal, acusado de arrancar a cabeça e o coração da vítima. O suspeito, considerado de alta periculosidade, conseguiu escapar pela mata. As buscas por ele continuam.
“Havia representações e medidas a serem tomadas dentro da operação Shamar e de outras situações e, com o helicóptero da Ciopaer, cumprimos todas. As equipes seguem na busca por esse homem que arrancou a cabeça do outro e que é muito perigoso”, destacou o delegado José Obetânio.
Durante a ação, a polícia também confirmou a transferência de Francisco Jailson Silva da Costa, 31 anos, que havia fugido algemado no dia 13 de junho, após audiência de custódia em Rodrigues Alves, e foi recapturado em Marechal Thaumaturgo no último dia 21. Ele já está recolhido no presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.
