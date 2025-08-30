VÍDEO: Homem é brutalmente agredido com ripa e perna-manca na Baixada da Sobral, em Rio Branco

Alexsandro Pinheiro, de 44 anos, foi atacado por membros de facção criminosa e encaminhado ao pronto-socorro; estado de saúde é estável.

Alexsandro de Oliveira Pinheiro, de 44 anos, foi vítima de uma violenta agressão na tarde deste sábado (30), nas proximidades do canal do bairro João Eduardo, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, o homem estava em via pública quando foi surpreendido por integrantes de uma organização criminosa, que o atacaram com golpes de ripa e perna-manca, atingindo suas costas, braços e pernas. Após a ação, os agressores fugiram do local.

Populares encontraram Alexsandro gravemente ferido e providenciaram socorro por meio de um motorista de aplicativo, que o levou ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo informações médicas, a vítima deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Militar não chegou a ser acionada para registrar a ocorrência.

