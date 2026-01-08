Acre
VÍDEO: Homem é brutalmente agredido a golpes de ripa no Jardim Primavera, em Rio Branco
Vítima sofreu fraturas, traumatismo craniano leve e foi socorrida ao Pronto-Socorro; crime pode estar ligado a dívida
José Costa de Paiva, de 42 anos, foi agredido a golpes de ripa na madrugada desta quinta-feira, 8, e encontrado pela manhã caído na Rua Tulipas, no bairro Jardim Primavera, em Rio Branco.
Segundo informações da Polícia, José caminhava em via pública quando foi surpreendido por criminosos que, em posse de ripas, desferiram diversos golpes contra a vítima. Ele sofreu fraturas nas costelas e no braço, corte na cabeça, traumatismo craniano leve (TCE) e vários hematomas pelo corpo. Após a agressão, os suspeitos fugiram do local.
A vítima foi encontrada ferida por uma prima, que passava pela rua no momento em que ia comprar pão e acionou o socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e enviou uma ambulância de suporte avançado. A equipe prestou os primeiros atendimentos e encaminhou José ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde considerado estável.
Familiares relataram que José é dependente químico e acreditam que a agressão tenha ocorrido ainda durante a noite. A principal suspeita é de que o crime esteja relacionado a uma suposta dívida.
A Polícia Militar esteve no local, realizou os procedimentos iniciais e registrou um boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.
Comentários
Acre
Centro de Estudos de Línguas divulga calendário de rematrículas para o 1º semestre de 2026
A Secretaria de Educação e Cultura do Acre (SEE), por meio do Centro de Estudos de Línguas (CEL), divulga o calendário de rematrículas para o primeiro semestre de 2026. O processo é destinado exclusivamente aos estudantes que já estão matriculados em algum curso da instituição, bem como àqueles que desejam retomar os estudos.
De acordo com o cronograma, os dias 14 e 15 de janeiro constituem o período destinado aos alunos aprovados que desejam dar continuidade aos estudos neste semestre. Para efetivar a rematrícula, o estudante deve acessar o Portal do Aluno e registrar ciência no termo de continuação no curso.
Já nos dias 19 e 20 de janeiro, a rematrícula será voltada aos alunos reprovados ou que tiveram suas turmas extintas no segundo semestre de 2025. Nesses casos, é necessário que o estudante compareça presencialmente à secretaria escolar do CEL, para verificar as opções disponíveis de dias e horários.
O calendário prevê, ainda, nos dias 9 e 10 de fevereiro, o período de mudança de turma, destinado aos alunos que desejam alterar o dia, bem como o horário do curso no primeiro semestre de 2026. A solicitação deve ser feita pelo Portal do Aluno e está condicionada à existência de vagas.
Nos dias 10 e 11 de fevereiro, o atendimento será direcionado aos alunos que realizaram trancamento, desistiram ou foram reprovados no segundo semestre de 2025. Assim como nas demais situações específicas, o estudante deve procurar a secretaria escolar do CEL para verificar as possibilidades de dias e horários disponíveis.
Em caso de dúvidas, os alunos podem entrar em contato com a secretaria escolar do Centro de Estudos de Línguas, pelo telefone ou WhatsApp (68) 98112-4440, ou ainda pelo e-mail [email protected].
The post Centro de Estudos de Línguas divulga calendário de rematrículas para o 1º semestre de 2026 appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Acre
Câmara de Brasiléia concede reajuste de 4,18% aos servidores do Legislativo
Reposição inflacionária será aplicada a efetivos e comissionados com efeitos retroativos a janeiro de 2026
A Câmara Municipal de Brasiléia publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 8, a Resolução nº 001, de 6 de janeiro de 2026, que autoriza a reposição inflacionária anual automática de 4,18% nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados do Poder Legislativo municipal.
O percentual corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado no período de janeiro a dezembro de 2025 e atende ao que determinam os artigos 23 e 179 da Resolução nº 002/2023, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) da Casa, com base na Lei Complementar Municipal nº 1.129/2022.
De acordo com a norma, o reajuste será aplicado sobre o vencimento-base dos servidores a partir de janeiro de 2026. A resolução foi promulgada pelo presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marcos Tibúrcio dos Santos, no exercício das atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno do Legislativo.
O texto também atribui ao setor de Finanças da Câmara a responsabilidade pela atualização das tabelas de progressão salarial constantes no Anexo I do PCCR, bem como pela adequação dos valores ao novo índice aprovado.
As despesas decorrentes do reajuste correrão por conta das dotações orçamentárias próprias do Poder Legislativo. A resolução entrou em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2026, e revoga disposições em contrário.
Comentários
Acre
Acre registra mais de 23,6 mil nascimentos em 2025, com concentração nos maiores municípios
Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá respondem por cerca de dois terços dos registros de nascimento no estado, segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil.
Você precisa fazer login para comentar.