VÍDEO: Homem é brutalmente agredido a golpes de ripa no Jardim Primavera, em Rio Branco

Vítima sofreu fraturas, traumatismo craniano leve e foi socorrida ao Pronto-Socorro; crime pode estar ligado a dívida

José Costa de Paiva, de 42 anos, foi agredido a golpes de ripa na madrugada desta quinta-feira, 8, e encontrado pela manhã caído na Rua Tulipas, no bairro Jardim Primavera, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, José caminhava em via pública quando foi surpreendido por criminosos que, em posse de ripas, desferiram diversos golpes contra a vítima. Ele sofreu fraturas nas costelas e no braço, corte na cabeça, traumatismo craniano leve (TCE) e vários hematomas pelo corpo. Após a agressão, os suspeitos fugiram do local.

A vítima foi encontrada ferida por uma prima, que passava pela rua no momento em que ia comprar pão e acionou o socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e enviou uma ambulância de suporte avançado. A equipe prestou os primeiros atendimentos e encaminhou José ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde considerado estável.

Familiares relataram que José é dependente químico e acreditam que a agressão tenha ocorrido ainda durante a noite. A principal suspeita é de que o crime esteja relacionado a uma suposta dívida.

A Polícia Militar esteve no local, realizou os procedimentos iniciais e registrou um boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil, que buscará identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

