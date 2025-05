Vídeo: Homem é assassinado com golpe de faca durante confraternização em Epitaciolândia

Vítima foi arrastada por cerca de 50 metros em Senador Guiomard; Polícia tenta identificar autor do crime

Léomar Oliveira da Silva, de 52 anos, conhecido como “Bar”, morreu após ser atropelado na noite do último sábado (24), no quilômetro 17 da BR-317, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre. O motorista envolvido fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo informações de familiares, Léomar era alcoólatra e havia ingerido bebida alcoólica momentos antes do acidente. Testemunhas relataram que ele foi visto consumindo álcool na rotatória conhecida como “Quatro Bocas”, no cruzamento das BRs 317 e 364. Ao tentar retornar para casa, possivelmente sob efeito do álcool, ele teria caminhado pelo meio da pista, quando foi atingido por um carro de passeio.

A vítima foi arrastada por cerca de 50 metros e morreu ainda no local. O motorista não parou para prestar assistência e fugiu em seguida.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e informaram a família da vítima. A equipe médica, ao chegar ao local, apenas constatou o óbito.

O 4º Batalhão da Polícia Militar, junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, o corpo de Léomar foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco.

A Polícia Civil abriu investigação e trabalha para identificar o condutor responsável pelo atropelamento. Câmeras de segurança da região devem ser analisadas para auxiliar na elucidação do caso.



