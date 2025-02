VÍDEO: helicóptero alvo de disparos acaba esbarrando na rede elétrica ao desviar dos tiros

Família Bibas, símbolo do sofrimento dos reféns, é identificada entre as vítimas; grupo terrorista alega mortes em ataques israelenses, enquanto Israel investiga os corpos entregues em caixões.

O grupo terrorista Hamas entregou na manhã desta quinta-feira (20) os restos mortais de quatro reféns israelenses, incluindo um bebê de nove meses, sua mãe, um irmão de quatro anos e um idoso de 83 anos. Os corpos, transportados em caixões pretos para representantes da Cruz Vermelha em Khan Younis, na Faixa de Gaza, foram identificados como pertencentes à família Bibas, símbolo do sofrimento dos reféns mantidos em Gaza desde o ataque de 7 de outubro de 2023, que completou 500 dias nesta semana.

Shiri Bibas, de origem argentina, e seus filhos, Kfir Bibas, de nove meses, e Ariel Bibas, de quatro anos, estavam entre as vítimas. O quarto corpo foi confirmado como o do idoso Oded Lifschitz, de 83 anos. O Hamas alega que a mãe e as crianças morreram em um ataque aéreo israelense em novembro de 2023, mas as autoridades de Israel ainda investigam as circunstâncias das mortes, com exames de DNA em andamento.

A entrega ocorreu como parte do acordo de cessar-fogo em vigor desde 19 de janeiro, que já resultou na libertação de 19 reféns israelenses e cinco tailandeses, em troca da soltura de mais de 1,1 mil prisioneiros palestinos. No entanto, a forma como os corpos foram expostos em Gaza foi condenada pela ONU. Volker Turk, chefe de Direitos Humanos da organização, classificou o ato como “abominável” e contrário ao direito internacional.

Em Israel, a confirmação das mortes da família Bibas mergulhou o país em luto. O presidente Isaac Herzog expressou profunda tristeza em uma publicação no X, pedindo perdão por não ter protegido os reféns. “Nossos corações — os corações de uma nação inteira — estão devastados”, afirmou. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou o dia como “angustiante e de luto”, enquanto familiares de reféns ainda em cativeiro protestaram em frente à sua residência, exigindo ações mais efetivas para o resgate dos desaparecidos.

A família Bibas foi sequestrada na comunidade agrícola de Nir Oz, próxima à Faixa de Gaza, onde cerca de um quarto dos habitantes foram mortos ou capturados no ataque do Hamas. Yarden Bibas, marido de Shiri e pai das crianças, foi libertado em 1º de fevereiro, mas a tragédia da família permanece como um marco doloroso do conflito, que já deixou cerca de 48 mil mortos no território palestino e 1.200 em Israel.

Enquanto o Hamas promete libertar mais seis reféns vivos até sábado (22), a dor e a indignação continuam a ecoar em Israel, onde a família Bibas se tornou um símbolo da luta pela libertação dos que ainda estão em cativeiro.