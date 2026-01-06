Vídeo: Guerra entre facções provoca série de incêndios criminosos no Segundo Distrito de Rio Branco

Disputa por território entre Comando Vermelho e Bonde dos 13 já resultou em cinco casas incendiadas nos bairros Belo Jardim I, II e III

Uma sequência de incêndios criminosos ligados à disputa entre facções tem provocado medo e tensão no Segundo Distrito de Rio Branco. Somente entre segunda (5) e terça-feira (6), cinco residências foram incendiadas nos bairros Belo Jardim I, II e III, segundo informações das forças de segurança.

Na tarde desta terça-feira (6), duas casas foram incendiadas na Rua 25 de Dezembro, no bairro Belo Jardim II. Conforme a Polícia, a ação teria sido praticada por integrantes da facção Bonde dos 13, em represália a ataques ocorridos no dia anterior.

Na segunda-feira (5), membros do Comando Vermelho teriam invadido uma área dominada pela facção rival e ateado fogo em pelo menos três residências. Após o crime, os suspeitos fugiram do local.

A Polícia afirma que as duas organizações criminosas ainda atuam nos bairros da região e mantêm confrontos frequentes, principalmente por controle territorial, o que eleva o risco de novos episódios violentos.

A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão, foi acionada para atender às ocorrências, isolar as áreas e realizar buscas, mas até o momento ninguém foi preso. O Corpo de Bombeiros Militar também foi mobilizado nas duas datas para controlar as chamas e realizar o rescaldo dos imóveis atingidos.

Ao todo, cinco incêndios criminosos estão sob investigação da Polícia Civil, que busca identificar os autores, esclarecer a dinâmica dos ataques e evitar novos confrontos na região.

As forças de segurança informaram que o policiamento foi reforçado no Segundo Distrito como forma de prevenir novos crimes e garantir a segurança dos moradores.

