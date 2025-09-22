Vídeo: Governo do Acre autoriza construção de nova delegacia em Brasileia

Obra irá marcar avanço na segurança pública no Alto Acre; município também receberá investimentos em habitação e educação.

Na manhã desta segunda-feira (22), o governador Gladson Cameli assinou a ordem de serviço para a construção de uma nova delegacia de polícia em Brasileia, no Alto Acre. A unidade, segundo o delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, terá padrão estadual e oferecerá melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento à população.

“Esse é um marco importante. O governador veio, assinou a ordem de serviço e garantiu a construção de uma delegacia moderna, que vai dar dignidade aos nossos policiais e oferecer um espaço acolhedor para quem procura a segurança pública”, afirmou Maciel.

O delegado ressaltou que a obra atende a um antigo sonho da categoria e destacou que investimentos recentes já resultaram na instalação de um núcleo de perícia criminal e médico-legal na região. “Estamos avançando muito e quem ganha é a população do Alto Acre”, completou.

O evento também contou com a presença do prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, que celebrou a parceria entre município, Estado e União. “Estamos transformando nossa cidade em um canteiro de obras, pavimentando ruas e investindo em várias áreas. Isso só é possível graças às parcerias com o governo do Estado, deputados federais e senadores da nossa bancada”, declarou.

Além da nova delegacia, foram anunciadas a assinatura da ordem de serviço para o Centro Regional de Habitação (CER2), que contará com terreno doado pela prefeitura, e a futura construção da Escola Estadual Graça Rocha, também em área cedida pelo município.

“Esses investimentos mostram o olhar especial do governador para o Alto Acre. Estamos muito felizes em poder atender os sonhos da nossa população”, finalizou o prefeito.

