Vídeo: GEFRON apreende quase 30 kg de drogas e prende três homens na fronteira do Acre

O Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) prendeu três homens e apreendeu quase 30 quilos de drogas durante a Operação Protetor das Divisas e Fronteiras, realizada na zona rural de Rodrigues Alves, no Ramal do Bom Vento, região do Juruá. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com a ocorrência, os agentes se depararam com os suspeitos carregando sacos e mochilas em uma trilha utilizada por organizações criminosas ligadas ao tráfico internacional de drogas entre Peru e Brasil. Na abordagem, foi encontrado um total de 29,8 kg de entorpecentes, sendo 27,8 kg de Skunk e 2 kg de cloridrato de cocaína.

Um dos detidos foi identificado como Paulo Jorge Gonçalves, vulgo “Picanha”, que portava uma pistola Glock calibre .40 com seletor de rajada, um carregador alongado com 14 munições, além de munições calibre 16. Na mochila dele também havia cocaína e celulares. Contra “Picanha”, havia dois mandados de prisão em aberto.

Os outros dois presos, Antônio Rivaldo Souza da Silva e Jean Saldanha Maia, transportavam o restante da droga em sacos. Segundo os próprios conduzidos, o entorpecente havia sido buscado no Peru.

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal, incluindo armas, celulares e drogas. Os três permanecem à disposição da Justiça.

