Vídeo: Foragido acusado de homicídio é preso por investigadores da DHPP em Rio Branco
Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na tarde desta quinta-feira (9), Idenir de Menezes, de 42 anos, foragido da Justiça do Acre. A captura ocorreu na Rua Topázio, na Invasão do Cruzeirinho, região do Alto Alegre, em Rio Branco.
Idenir é réu pelo assassinato de Júlio Cezar de Barros, crime ocorrido em 2 de dezembro de 2010, na Vila Caquetá, zona rural de Porto Acre. Em 2013, o então juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Leandro Lery Gross, recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre e tornou o acusado réu no processo.
Logo após o homicídio, o homem fugiu do estado. De acordo com a polícia, durante o período em que esteve foragido, Idenir usava o nome falso de Kauã Pereira no Rio Grande do Norte, onde chegou a ser condenado a 18 anos de prisão por outro assassinato.
O acusado foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e deve responder pelo crime cometido no Acre.
Adolescentes em farda de curso pré-militar são flagradas furtando chocolates em loja das Americanas em Rio Branco
Irmãs de 12 e 15 anos foram abordadas por funcionários e conduzidas à delegacia; coordenadora do curso afirmou que investiga caso e pode rescindir contrato
Duas adolescentes, de 12 e 15 anos, foram flagradas furtando chocolates em uma loja das Americanas no Calçadão da Benjamin Constant, no centro de Rio Branco, na tarde desta quarta-feira (8). As jovens estavam uniformizadas com fardas de um curso pré-militar quando foram surpreendidas por funcionários do estabelecimento ao colocarem os doces em uma das mochilas.
De acordo com testemunhas, as irmãs demonstraram resistência durante a abordagem – uma delas chegou a empurrar uma funcionária e jogar a mochila. A Polícia Militar foi acionada e conduziu a mãe das adolescentes, a jovem dona da mochila onde os produtos foram encontrados e um representante da Americanas à delegacia. Após a formalização do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), a adolescente foi liberada.
A coordenadora da UNIBE, curso pré-militar identificado nas fardas, Rosana Fernandes, afirmou que a instituição investiga o caso. “Nossa escola tem padrões rígidos de exigência. Caso seja identificado que elas têm contrato com nossa instituição, vamos chamar os pais e ativar a cláusula de quebra de contrato”, declarou. O episódio levanta discussões sobre a responsabilidade de instituições educacionais e a conduta de adolescentes uniformizadas.
Justiça interdita definitivamente presídio feminino de Cruzeiro do Sul e impõe medidas emergenciais ao Estado do Acre
Decisão judicial atende ação do MPAC e dá 72 horas para realocação das presas; multa diária de R$ 1 mil será aplicada em caso de descumprimento
A Justiça do Acre determinou a interdição total da Unidade Prisional Feminina de Cruzeiro do Sul e ordenou que o Estado do Acre e o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) adotem medidas emergenciais para garantir a integridade física e a dignidade das custodiadas.
A decisão, proferida pela 2ª Vara Cível da comarca divulgada nesta quinta-feira, dia 9, atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Acre (MPAC) e mantém a proibição de uso do presídio até que todas as irregularidades estruturais apontadas em laudos técnicos sejam sanadas.
Entre as determinações imediatas está um prazo de 72 horas para que o Estado e o Iapen comprovem a realocação das internas para um estabelecimento adequado ou imóvel locado que atenda a padrões mínimos de segurança, saúde e dignidade. A decisão também exige o isolamento e sinalização do prédio interditado e a apresentação, em 15 dias, de um plano emergencial contendo diagnóstico técnico, cronograma de execução, previsão orçamentária e projeto para reforma ou construção de nova unidade no Complexo Penitenciário do Juruá.
Determinações judiciais imediatas
- 72 horas: Prazo para realocação das internas em local adequado
- Isolamento e sinalização do prédio interditado
- 15 dias: Apresentação de plano emergencial com cronograma e orçamento
- Inspeção judicial com acompanhamento do MPAC
- Multa diária de R$ 1 mil para secretário e diretor do Iapen em caso de descumprimento
Contexto da interdição
Laudos técnicos identificaram condições insalubres e inseguras
MPAC sustenta que unidade desrespeita parâmetros legais e constitucionais
Solução definitiva exige reforma ou construção no Complexo Penitenciário do Juruá
O descumprimento das medidas acarretará multa diária de R$ 1 mil, a ser aplicada pessoalmente ao secretário de Estado da administração penitenciária e ao diretor do Iapen. A sentença reforça o posicionamento do MPAC em defesa dos direitos humanos e da adequação do sistema prisional aos parâmetros legais, pressionando o poder público a solucionar definitivamente as precárias condições do cárcere feminino na região.
A decisão reflete a crise crônica do sistema prisional acreano, onde unidades femininas enfrentam superlotação e condições degradantes. A medida pressiona o Estado a destinar recursos e priorizar a adequação do sistema penitenciário aos direitos humanos.
Polícia Civil cumpre mandado de prisão por violência doméstica em Rodrigues Alves
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, deu cumprimento, na manhã desta quinta-feira, 9, a um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal do município, em desfavor de um homem investigado por crime de lesão corporal no âmbito doméstico contra sua companheira.
De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, que coordenou a ação, o acusado era procurado pela Justiça para fins de instrução processual, mas havia mudado de endereço sem comunicar ao Judiciário, o que motivou a expedição do mandado de prisão.
“O Poder Judiciário já estava à procura do investigado, e assim que a Polícia Civil tomou conhecimento da ordem judicial, realizamos diligências imediatas que resultaram na sua prisão. O homem foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça”, afirmou o delegado.
O preso será apresentado em audiência de custódia nesta sexta-feira, 10, onde serão definidas as medidas judiciais cabíveis.
A Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso com o combate à violência doméstica e a proteção das vítimas, atuando de forma célere e efetiva no cumprimento de mandados e na responsabilização dos autores desse tipo de crime.
Fonte: PCAC
