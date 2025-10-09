Vídeo: Foragido acusado de homicídio é preso por investigadores da DHPP em Rio Branco

Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, na tarde desta quinta-feira (9), Idenir de Menezes, de 42 anos, foragido da Justiça do Acre. A captura ocorreu na Rua Topázio, na Invasão do Cruzeirinho, região do Alto Alegre, em Rio Branco.

Idenir é réu pelo assassinato de Júlio Cezar de Barros, crime ocorrido em 2 de dezembro de 2010, na Vila Caquetá, zona rural de Porto Acre. Em 2013, o então juiz da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Leandro Lery Gross, recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Acre e tornou o acusado réu no processo.

Logo após o homicídio, o homem fugiu do estado. De acordo com a polícia, durante o período em que esteve foragido, Idenir usava o nome falso de Kauã Pereira no Rio Grande do Norte, onde chegou a ser condenado a 18 anos de prisão por outro assassinato.

O acusado foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais e deve responder pelo crime cometido no Acre.

