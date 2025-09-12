Flash
Vídeo flagra acidente que matou entregador em Rio Branco; adolescentes de 16 e 17 anos são apontados como responsáveis
Osvaldo Santos Silva, de 42 anos, morreu após ser atingido por moto conduzida por menores que ignoraram a sinalização de parada obrigatória
Um entregador identificado como Osvaldo Santos Silva, de 42 anos, morreu na noite desta quinta-feira (11) após um acidente registrado por câmeras de segurança no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Xapuri, no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco.
Segundo testemunhas, Osvaldo trafegava em uma motocicleta Bros laranja no sentido bairro-centro quando foi surpreendido por dois adolescentes, de 16 e 17 anos, que estavam em uma Titan verde. Eles retornavam de um jogo de futebol e desrespeitaram a placa de parada obrigatória, invadindo a via preferencial e colidindo contra a moto do trabalhador.
Com o impacto, Osvaldo, que não usava o capacete devidamente afivelado, foi arremessado contra um poste e sofreu traumatismo cranioencefálico gravíssimo. Socorrido por populares e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele entrou em parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local.
Os dois adolescentes tiveram apenas escoriações leves e foram levados à UPA do Segundo Distrito. Após alta médica, deverão ser conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderão pelas infrações cometidas.
A perícia esteve no local, e o corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O proprietário da motocicleta utilizada pelos adolescentes também poderá ser responsabilizado criminalmente.
Formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos é realizada em Epitaciolândia
Na manhã desta quinta-feira, 11 de setembro, a Prefeitura de Epitaciolândia, em parceria com a Prefeitura de Brasiléia, promoveu a 4ª etapa da formação do Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O evento aconteceu na Biblioteca Pública Estadual Eliomar de Souza Braga e reuniu professores da zona urbana e rural, com o objetivo de fortalecer práticas pedagógicas e compartilhar estratégias que contribuam para a melhoria da educação de jovens e adultos na região do Alto Acre.
A formação foi marcada pela participação de autoridades locais, gestores educacionais e especialistas na área, que reforçaram a importância de unir esforços no combate ao analfabetismo e na valorização da educação inclusiva e transformadora.
O encontro proporcionou momentos de troca de experiências, palestras e atividades práticas, voltadas para o aperfeiçoamento dos educadores que atuam diretamente com estudantes da EJA. A iniciativa busca não apenas ampliar o acesso ao ensino, mas também garantir qualidade no processo de aprendizagem, respeitando a realidade e as necessidades de cada comunidade.
Segundo a organização, o Pacto pela Superação do Analfabetismo tem sido uma ferramenta fundamental para engajar municípios, educadores e sociedade civil em um compromisso coletivo pela redução das desigualdades educacionais e pela formação cidadã.
Ao final, os participantes destacaram que a ação fortalece a rede de ensino local e reafirma o papel da educação como caminho para transformação social.
Dois homens ficam feridos em acidente entre moto e carro na Estrada do Pacífico, em Brasiléia
Colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (11), próximo ao km 13 da BR-317; um dos ocupantes será transferido para Rio Branco
Dois motociclistas ficaram feridos após um acidente envolvendo uma moto e um carro na manhã desta quinta-feira (11), na BR-317, Estrada do Pacífico, nas proximidades do km 13, em Brasiléia.
As vítimas foram identificadas como Antônio Marcos Lima, de 51 anos, e Ronaldo Rosa de Paiva, de 50. Ambos sofreram ferimentos e foram levados inicialmente por populares em uma caminhonete, até serem interceptados por equipes do SAMU a caminho do Hospital Raimundo Chaar.
De acordo com informações médicas, Ronaldo Rosa apresentou fratura no úmero esquerdo e deverá ser transferido para Rio Branco, onde passará por cirurgia. Já Antônio Marcos segue em observação, sem risco de vida.
Familiares relataram que os dois seguiam de moto para uma propriedade na zona rural, onde fariam um orçamento de pintura, quando o acidente aconteceu.
As causas da colisão estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
Prefeito Jerry Correia garante parceria da SEICT para a primeira ExpoFronteira
Em Rio Branco, o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve reunido na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), onde foi confirmada a participação da instituição na primeira edição da ExpoFronteira.
A SEICT estará presente com um stand de indústria e comércio, fortalecendo o setor produtivo e levando informações e oportunidades para empreendedores. Além disso, a secretaria também contribuirá com a realização de uma arena de jogos, que será montada durante a feira em Assis Brasil, ampliando as atrações para o público jovem.
Segundo o prefeito Jerry Correia, o encontro com o secretário Assurbanípal Mesquita foi mais um passo importante para garantir parcerias sólidas que vão viabilizar e enriquecer a programação da ExpoFronteira.
“Estamos em Rio Branco buscando parceiros que acreditam no potencial de Assis Brasil. A SEICT chega para somar forças, trazendo inovação, tecnologia e desenvolvimento para a nossa feira”, destacou o prefeito.
A ExpoFronteira será um marco para Assis Brasil, reunindo negócios, cultura e entretenimento em um só espaço.
