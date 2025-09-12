Vídeo flagra acidente que matou entregador em Rio Branco; adolescentes de 16 e 17 anos são apontados como responsáveis

Osvaldo Santos Silva, de 42 anos, morreu após ser atingido por moto conduzida por menores que ignoraram a sinalização de parada obrigatória

Um entregador identificado como Osvaldo Santos Silva, de 42 anos, morreu na noite desta quinta-feira (11) após um acidente registrado por câmeras de segurança no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Xapuri, no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, Osvaldo trafegava em uma motocicleta Bros laranja no sentido bairro-centro quando foi surpreendido por dois adolescentes, de 16 e 17 anos, que estavam em uma Titan verde. Eles retornavam de um jogo de futebol e desrespeitaram a placa de parada obrigatória, invadindo a via preferencial e colidindo contra a moto do trabalhador.

Com o impacto, Osvaldo, que não usava o capacete devidamente afivelado, foi arremessado contra um poste e sofreu traumatismo cranioencefálico gravíssimo. Socorrido por populares e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ele entrou em parada cardiorrespiratória e morreu ainda no local.

Os dois adolescentes tiveram apenas escoriações leves e foram levados à UPA do Segundo Distrito. Após alta médica, deverão ser conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde responderão pelas infrações cometidas.

A perícia esteve no local, e o corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O proprietário da motocicleta utilizada pelos adolescentes também poderá ser responsabilizado criminalmente.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários