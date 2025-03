VÍDEO: Facção rival executa três membros do PCC em invasão a residência no Conjunto Cidade do Povo

Aperfeiçoando a infraestrutura existente e garantindo maior efetividade nas ações, na manhã desta quarta-feira, 26, o governo do Acre realizou a entrega de uma nova usina móvel de asfalto ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), no Distrito Industrial de Rio Branco.

O equipamento foi adquirido por meio de um convênio de R$ 5,6 milhões com o Ministério da Defesa, via Programa Calha Norte, e possui capacidade de produzir entre 100 e 120 toneladas de massa asfáltica por hora.

O governador do Acre, Gladson Camelí, realizou a entrega e declarou: “Agradeço a todos os envolvidos nesse avanço, principalmente aos servidores do Deracre. É uma honra comemorar mais uma conquista para o Acre no dia do meu aniversário. Essa usina vai aumentar a produtividade das nossas ações, melhorando nossas vias e principalmente, nossos ramais de difícil acesso”.

O chefe de Estado também ressaltou o aspecto de mobilidade do equipamento: “Por ser mais prática e objetiva, a usina também vai contribuir para o trabalho das demais regionais do Acre, aperfeiçoando o trabalho nos municípios. Com mais essa ação, demonstramos o compromisso de todos os nossos servidores”.

A nova usina móvel reforça a infraestrutura do Estado para a pavimentação de rodovias e ruas, garantindo mais eficiência na produção de concreto betuminoso usinado a quente, um dos tipos de revestimentos asfálticos mais utilizados no país. Com a aquisição, o Deracre amplia sua capacidade de atuação, somando o novo equipamento às duas usinas já instaladas na capital.

“O governo do Acre tem feito a diferença com investimentos diretos na melhoria da infraestrutura. A nova usina é mais um passo importante para fortalecer o trabalho do Deracre, garantindo mais capacidade de produção e agilidade nas obras de pavimentação, que transformam a mobilidade e o desenvolvimento do nosso estado”, afirmou a presidente da instituição, Sula Ximenes.

A entrega também contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Júnior, que ressaltou: “É uma felicidade muito grande ver o nosso estado se desenvolvendo, com o esforço de uma equipe governamental comprometida em melhorar a vida da sua população. O Deracre está cada vez mais forte e trazendo resultados para a mobilidade acreana”.

Com a chegada da nova usina, a expectativa é aumentar a capacidade produtiva e melhorar a logística da pavimentação no estado.

