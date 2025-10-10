VÍDEO: Explosão em feira escolar deixa 17 estudantes feridos na Argentina



Menina de 10 anos sofre graves ferimentos no rosto após experimento científico terminar em tragédia em Buenos Aires

Um grave acidente foi registrado durante uma feira de ciências no Instituto Comercial de Rancagua, na província de Buenos Aires, Argentina, quando um experimento escolar que simulava a erupção de um vulcão explodiu inesperadamente, provocando pânico entre alunos e professores.

Segundo os primeiros relatos, o grupo responsável pela demonstração tentava reproduzir uma reação química para mostrar o funcionamento de um vulcão em erupção. No entanto, algo saiu errado: o experimento pegou fogo e, em seguida, explodiu, atingindo diversos estudantes que estavam próximos.

Ao todo, 17 alunos ficaram feridos, entre eles uma menina de 10 anos, que sofreu os ferimentos mais graves ao ser atingida diretamente no rosto. A criança foi socorrida de helicóptero e levada com urgência ao Hospital Garrahan de Buenos Aires, especializado em atendimento infantil, devido ao risco de perder um dos olhos e aos severos danos faciais.

As autoridades locais e o Ministério da Saúde da província de Buenos Aires abriram uma investigação para apurar as causas do acidente e verificar se as normas de segurança foram devidamente seguidas durante a feira científica.

