Brasil
VÍDEO: Explosão em feira escolar deixa 17 estudantes feridos na Argentina
Menina de 10 anos sofre graves ferimentos no rosto após experimento científico terminar em tragédia em Buenos Aires
Um grave acidente foi registrado durante uma feira de ciências no Instituto Comercial de Rancagua, na província de Buenos Aires, Argentina, quando um experimento escolar que simulava a erupção de um vulcão explodiu inesperadamente, provocando pânico entre alunos e professores.
Segundo os primeiros relatos, o grupo responsável pela demonstração tentava reproduzir uma reação química para mostrar o funcionamento de um vulcão em erupção. No entanto, algo saiu errado: o experimento pegou fogo e, em seguida, explodiu, atingindo diversos estudantes que estavam próximos.
Ao todo, 17 alunos ficaram feridos, entre eles uma menina de 10 anos, que sofreu os ferimentos mais graves ao ser atingida diretamente no rosto. A criança foi socorrida de helicóptero e levada com urgência ao Hospital Garrahan de Buenos Aires, especializado em atendimento infantil, devido ao risco de perder um dos olhos e aos severos danos faciais.
As autoridades locais e o Ministério da Saúde da província de Buenos Aires abriram uma investigação para apurar as causas do acidente e verificar se as normas de segurança foram devidamente seguidas durante a feira científica.
Comentários
Brasil
Diálogo inter-religioso no Acre: Bispo de Rio Branco recebe embaixador do Irã em encontro pela paz
Dom Joaquim Pertiñez e embaixador Abdollah Nekounam Ghadiri reforçam compromisso com cooperação cultural e diplomática em reunião na Cúria Diocesana
Em um encontro marcado pelo respeito e fraternidade inter-religiosa, o bispo diocesano de Rio Branco, Dom Joaquim Pertiñez, recebeu o embaixador da República Islâmica do Irã, Abdollah Nekounam Ghadiri, e sua esposa, Fatemeh Remezani, na Cúria Diocesana de Rio Branco na última quinta-feira (9). O evento, que contou com a comitiva do bispo, fortaleceu as relações institucionais entre a embaixada iraniana e a Igreja Católica no Acre.
A reunião, realizada em clima de solidariedade e cordialidade, incluiu gestos de condolências e destacou o compromisso mútuo com o diálogo inter-religioso, a promoção da paz e o fortalecimento dos laços diplomáticos e culturais entre Brasil e Irã. O encontro simboliza um esforço conjunto para construir pontes de entendimento entre diferentes tradições religiosas e nações, reforçando valores humanitários e de cooperação internacional.
A iniciativa representa um marco nas relações inter-religiosas no estado do Acre, demonstrando o potencial do diálogo entre diferentes tradições culturais e religiosas para a promoção da harmonia social e da compreensão internacional.
Comentários
Brasil
Caixa volta a financiar até 80% do valor de imóveis após mudanças no FGTS e poupança
A Caixa Econômica Federal voltou a financiar até 80% do valor de imóveis no Sistema de Amortização Constante (SAC), retomando o limite anterior à restrição imposta em novembro de 2024, quando a cota máxima havia sido reduzida para 70% devido ao esgotamento da capacidade de crédito do banco.
O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10) pelo presidente da instituição, Carlos Vieira, durante o lançamento do novo modelo de crédito imobiliário do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), em São Paulo. O programa prevê a liberação total dos depósitos compulsórios da poupança para ampliar o acesso da classe média à casa própria.
Segundo Vieira, a retomada da cota de 80% foi viabilizada por mudanças nas regras de utilização dos recursos do FGTS e da poupança. Ele destacou que a nova estrutura de crédito tem potencial para destravar o financiamento habitacional e estimular o setor da construção civil.
O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou que o novo modelo permitirá a contratação de 80 mil unidades adicionais até o fim de 2026. O programa deve injetar, de forma imediata, pelo menos R$ 20 bilhões em novos financiamentos imobiliários.
O pacote também inclui o reajuste do teto do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que permite o uso do FGTS na compra do imóvel. O valor máximo, congelado desde 2018 em R$ 1,5 milhão, passa agora para R$ 2,25 milhões.
De acordo com Vieira, a elevação do teto, aprovada com apoio do Ministério da Fazenda, da Câmara dos Deputados e do Banco Central, somada à flexibilização dos recursos da poupança, deve reforçar a confiança do setor e impulsionar o crédito imobiliário.
A Caixa, responsável por cerca de 70% dos financiamentos habitacionais do país, será a principal instituição a operar o novo modelo, que ficará em fase de teste até o fim de 2026. O funcionamento pleno está previsto para 2027, caso o formato se mostre eficaz para ampliar a oferta de crédito e reduzir custos.
(com Estadão Conteúdo)
Comentários
Brasil
Enem 2025: MEC lança aplicativo com simulados e correção automática de redações
A partir desta sexta-feira (10), candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 poderão estudar pelo aplicativo “MEC Enem – o Simuladão do Enem”. O app disponibiliza simulados de questões por área do conhecimento, correção automática de redação, materiais de apoio (vídeos e apostilas) e um assistente virtual.
Também permite o envio de mensagens diretas aos usuários, servindo como canal de comunicação entre o MEC e os estudantes.
📱Como acessar? O MEC Enem está disponível gratuitamente na Apple Store, no Google Play e também pode ser acessado via navegador, no endereço app.mecenem.mec.gov.br.
A ferramenta é aberta a todos que desejam testar seus conhecimentos e melhorar o desempenho no exame — especialmente egressos do ensino médio, alunos de cursinhos populares e beneficiários do programa Pé-de-Meia.
📱O que o app oferece? Após realizar o login com a conta gov.br, o participante tem acesso a:
- 🧭trilhas de estudo divididas por área e nível de dificuldade;
- 📝simulados completos com questões de edições anteriores do Enem;
- 💬assistente virtual com inteligência artificial, que ajuda a montar cronogramas personalizados e esclarecer dúvidas com base em conteúdos exclusivos;
- ✍️correção automatizada de redação, com transcrição e análise do texto em alta velocidade e precisão.
O aplicativo também inclui cronômetro nas seções de questões e redação, simulando o tempo real da prova. As pontuações e conquistas ficam registradas em um perfil individual, com opção de compartilhar os resultados nas redes sociais.
📱Como treinar a escrita? Na área de Redação, o estudante acessa temas baseados em provas anteriores, escreve o texto à mão e tira uma foto. O sistema faz a transcrição automática, permite ajustes e, em seguida, faz a correção com inteligência artificial, que apresenta sugestões e pontuação estimada em até 60 segundos.
Você precisa fazer login para comentar.