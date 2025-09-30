Flash
Vídeo: Epitaciolândia encerra Setembro Amarelo com caminhada pela valorização da vida
Evento reuniu comunidade, gestores e servidores em ato de conscientização sobre saúde mental
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu nesta terça-feira (30) a caminhada de encerramento das atividades do Setembro Amarelo. A ação reuniu servidores públicos, estudantes, secretários e vereadores em um momento de reflexão e união pela valorização da vida.
Durante o ato, a gestão municipal reforçou a importância do cuidado com a saúde mental, destacando que conversar, compartilhar sentimentos e buscar apoio são passos essenciais para enfrentar desafios. O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e toda a rede de saúde do município seguem à disposição da população, oferecendo acolhimento e suporte especializado.
Com a mensagem de que “nenhuma dor é eterna” e de que falar é sempre o melhor caminho, a mobilização reafirmou que, em Epitaciolândia, ninguém está sozinho: a esperança se fortalece quando a comunidade caminha lado a lado.
Comentários
Flash
Governadora em exercício Mailza visita obras do Arco Viário de Rio Branco e destaca impacto para o desenvolvimento da cidade
A governadora em exercício, Mailza Assis, visitou nesta terça-feira, 30, o canteiro de obras do Arco Viário de Rio Branco, no km 1 da estrada do Quixadá. Acompanhada da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Sula Ximenes, Mailza destacou o impacto do empreendimento para a mobilidade urbana da capital e para o desenvolvimento da cidade. A obra vai reduzir o tráfego de veículos pesados no centro, garantindo mais fluidez e segurança ao trânsito.
“Estamos aqui em uma das maiores obras do governo do Estado, fruto de uma parceria com o Banco Fonplata. Essa estrada vai possibilitar o descongestionamento do centro de Rio Branco, ligando o bairro Belo Jardim ao Custódio Freire. É o desenvolvimento acontecendo no nosso Estado. Quero agradecer ao Deracre e ao governador Gladson Camelí, que se preocupa com o crescimento do estado e com as pessoas”, afirmou Mailza.
Segundo a presidente do Deracre, os trabalhos estão na fase inicial, considerada a mais complexa. “Estamos na fase de abertura da estrada, com serviços de drenagem, colocação de bueiros e levantamento de aterro. Depois dessa etapa, virão a base, sub-base e, por fim, a pavimentação, que é mais rápida. É uma grande obra, com 26 quilômetros de pavimentação e mais uma ponte que vai mudar a realidade da mobilidade urbana em Rio Branco”, explicou Sula Ximenes.
Investimentos e impacto
A ordem de serviço do Arco Viário foi assinada em 18 de agosto. Só nesta primeira fase, serão investidos R$ 39,5 milhões com a pavimentação de 10,87 km. Ao todo, o valor global do empreendimento é de R$ 105,7 milhões, provenientes de diferentes fontes: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), Ministério das Cidades, emendas parlamentares do senador Márcio Bittar, além da contrapartida do governo estadual.
Com a pavimentação, que ligará a rodovia AC-10 ao Ramal do Romão, nas proximidades da BR-364, na região da Vila Custódio Freire, a obra beneficiará diretamente cerca de 413 mil moradores, reduzindo o tempo de deslocamento, facilitando o escoamento da produção e valorizando as áreas ao longo do trajeto.
Etapas da obra
O projeto foi dividido em quatro lotes:
Lote 1: BR-364 (Vila Custódio Freire) até a Rodovia AC-10;
Lote 2: Entroncamento da AC-10 até a Estrada do Quixadá;
Lote 3: Entroncamento da Estrada do Quixadá até a 6ª ponte;
Lote 4: Da 6ª ponte até a BR-364.
A obra é considerada uma das mais estratégicas do Estado e deverá transformar o cenário urbano da capital acreana, garantindo mais fluidez ao trânsito e impulsionando o desenvolvimento regional.
Comentários
Flash
Vereador de Brasiléia critica hospital do Alto Acre e cobra audiência pública
Beto Dantas (PT) denuncia precariedade no atendimento e pede união de autoridades e sociedade civil para debater problemas da unidade de saúde
Durante sessão na Câmara Municipal de Brasiléia nesta semana, o vereador Beto Dantas (PT) fez duras críticas ao funcionamento do hospital regional do Alto Acre. Segundo ele, a unidade, que deveria oferecer atendimento de excelência à população, enfrenta condições precárias que colocam em risco a dignidade dos pacientes e acompanhantes.
O parlamentar relatou ter presenciado a situação ao acompanhar o colega vereador Dejailson Américo, que precisou ser abanado com um pano para suportar o calor dentro do hospital. Diante do cenário, Beto solicitou a realização de uma audiência pública urgente, com a presença de autoridades estaduais, prefeitos, vereadores da regional do Alto Acre e representantes da sociedade civil organizada.
Em sua fala, o vereador também cobrou maior compromisso de deputados federais e senadores, que, segundo ele, costumam aparecer apenas em períodos eleitorais. Beto ainda criticou o governo do Acre e afirmou que levará as denúncias ao Ministério Público.
O presidente da Câmara, Marquinho Tibúrcio (PP), manifestou apoio à iniciativa e garantiu que a Casa deve se mobilizar para viabilizar a audiência pública o quanto antes.
VEJA VÍDEO
Comentários
Flash
Divulgado edital para destinação de recursos financeiros a projetos sociais em Brasiléia
O Juízo da Vara de Brasiléia tornou público o edital para o cadastro de instituições aptas a receberem benefícios do fundo de penas pecuniárias. As inscrições se iniciam na próxima quarta-feira, 1º de outubro e seguem até o dia 31.
Os projetos serão recebidos presencialmente na Central de Penas Alternativas (Cepal), situada na Avenida Rui Lino, n.° 695, bairro Raimundo Chaar. O formulário e o projeto técnico (anexos no edital) também podem ser enviados para o e-mail: [email protected].
Haverá prioridade no repasse dos valores aos beneficiários que:
I – Mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de prestação de Serviços à comunidade ou entidade pública;
II – Atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de apenados, assistência às vítimas de crimes e prevenção de criminalidade, incluindo os conselhos das comunidades;
III – Prestem serviços de maior relevância social;
Vale ressaltar que é responsabilidade da entidade beneficiada a prestação de contas dos recursos recebidos. A íntegra do certame está disponível na edição do Diário da Justiça (pág. 46), da última quinta-feira, 26.
Fonte: Ascom/TJAC
Você precisa fazer login para comentar.