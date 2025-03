VÍDEO: Embarcação colide contra pilar de ponte sobre o Rio Madeira, em Porto Velho (RO)

Acidente gerou tensão no local; autoridades investigam causas e avaliam possível impacto na estrutura da ponte para decidir sobre interdição temporária

Uma embarcação que navegava por um rio colidiu com um dos pilares de uma ponte após perder o controle, arrastando parte da estrutura e causando tensão no local. De acordo com informações obtidas pelo Portal SGC, não há registros de vítimas até o momento.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades, que também avaliam se houve danos significativos à estrutura da ponte. Dependendo do resultado da análise, poderá ser necessária a interdição temporária da via para reparos e garantia de segurança.

O caso mobilizou equipes de resgate e especialistas, que seguem no local para investigar os detalhes do ocorrido e tomar as medidas cabíveis.

