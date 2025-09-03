VÍDEO: Elevador da Glória, em Lisboa, despenca e deixa 15 mortos

Mais de 30 agentes atuam no local para resgatar pessoas presas nas ferragens

Ao menos 15 pessoas morreram e 18 ficaram feridas, cinco delas em estado grave e uma criança com machucados leves, após um dos principais pontos turísticos de Lisboa, o Elevador da Glória, em Portugal, descarrilhar e despencar nesta quarta-feira, 3, no trecho da Avenida da Liberdade. Mais de 30 agentes atuam no local para resgatar pessoas presas nas ferragens. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente do bondinho, que pode transportar até 43 passageiros.

O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) abrirá uma investigação para apurar as causas do acidente, mas informou que “devido à limitação de meios (humanos) na área ferroviária, apenas amanhã de manhã (quinta-feira) iniciará a recolha de evidências no local”, adiantou um funcionário à agência de notícias portuguesa Lusa.

O veículo é usado tanto como meio de transporte pela população local quanto por centenas de turistas que o utilizam diariamente para percorrer pela cidade, da Praça dos Restauradores ao Bairro Alto. Fundado em outubro de 1985, ele é considerado um monumento nacional há mais de duas décadas. Em nota, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou “profundamente o acidente” pelas “vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos leves”.

“O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes”, continuou, acrescentando que “a prioridade imediata” é “o socorro às vítimas”.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, disse que a capital “está de luto” e definiu o incidente como “uma tragédia que nunca aconteceu na nossa cidade”. Ele agradeceu “a todos pela resposta em pouco minutos” e prometeu dar mais informações mais tarde “por respeito às famílias” das vítimas. Não é a primeira vez, contudo, que o Elevador da Glória descarrilha. Em maio de 2018, uma falha de manutenção levou o tradicional bondinho a sair dos trilhos, mas não tombou e não deixou feridos.

