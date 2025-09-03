Brasil
VÍDEO: Elevador da Glória, em Lisboa, despenca e deixa 15 mortos
Mais de 30 agentes atuam no local para resgatar pessoas presas nas ferragens
Ao menos 15 pessoas morreram e 18 ficaram feridas, cinco delas em estado grave e uma criança com machucados leves, após um dos principais pontos turísticos de Lisboa, o Elevador da Glória, em Portugal, descarrilhar e despencar nesta quarta-feira, 3, no trecho da Avenida da Liberdade. Mais de 30 agentes atuam no local para resgatar pessoas presas nas ferragens. Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente do bondinho, que pode transportar até 43 passageiros.
O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF) abrirá uma investigação para apurar as causas do acidente, mas informou que “devido à limitação de meios (humanos) na área ferroviária, apenas amanhã de manhã (quinta-feira) iniciará a recolha de evidências no local”, adiantou um funcionário à agência de notícias portuguesa Lusa.
O veículo é usado tanto como meio de transporte pela população local quanto por centenas de turistas que o utilizam diariamente para percorrer pela cidade, da Praça dos Restauradores ao Bairro Alto. Fundado em outubro de 1985, ele é considerado um monumento nacional há mais de duas décadas. Em nota, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou “profundamente o acidente” pelas “vítimas mortais e os feridos graves, bem como os vários feridos leves”.
“O Presidente da República apresenta o seu pesar e solidariedade às famílias afetadas por esta tragédia e espera que a ocorrência seja rapidamente esclarecida pelas entidades competentes”, continuou, acrescentando que “a prioridade imediata” é “o socorro às vítimas”.
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, disse que a capital “está de luto” e definiu o incidente como “uma tragédia que nunca aconteceu na nossa cidade”. Ele agradeceu “a todos pela resposta em pouco minutos” e prometeu dar mais informações mais tarde “por respeito às famílias” das vítimas. Não é a primeira vez, contudo, que o Elevador da Glória descarrilha. Em maio de 2018, uma falha de manutenção levou o tradicional bondinho a sair dos trilhos, mas não tombou e não deixou feridos.
Receita antecipa pagamento do último lote da restituição do IR
Ao contrário do previsto, não será pago um quinto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física, referente às declarações do exercício 2025. Todas as restituições entregues dentro do prazo e que não apresentaram inconsistências já foram pagas.
A Secretaria da Receita Federal informou, na terça-feira (2), que antecipou o pagamento e, ao contrário da previsão de cinco lotes, que seria entre os meses de maio e setembro, a eficiência no processamento das declarações permitiu que os contribuintes que não apresentaram inconsistências nos dados recebessem seus valores até o lote de agosto.
Até o momento, mais de 22,6 milhões de declarações de ajuste anual foram entregues. Foram pagos, neste ano, mais de R$ 36,6 bilhões em restituições. Quem não recebeu a restituição até o mês de agosto é porque caiu na malha fina.
Esses contribuintes devem acessar o site da Receita, clicar em “Meu Imposto de Renda” para uma consulta completa da situação da declaração, por meio do extrato do processamento. Havendo alguma pendência, o contribuinte pode fazer a retificação, corrigindo as informações.
Governo do Acre anuncia troca de comissionados em diversas secretarias e órgãos estaduais
Mudanças atingem secretarias-chave como Saúde, Educação e Fazenda; exonerações e nomeações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira (3)
O governador Gladson Cameli (PP) publicou nesta quarta-feira (3) uma série de decretos no Diário Oficial do Estado (DOE-AC) que exoneram e nomeiam ocupantes de cargos comissionados em diversas secretarias e órgãos estaduais. As mudanças fazem parte de uma reorganização administrativa no Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento.
Foram atingidas pastas estratégicas como Secretaria de Estado de Governo (Segov), Saúde (Sesacre), Educação e Cultura (SEE), Fazenda (Sefaz) e Secretaria da Mulher (Semulher), além de empresas públicas como a Cageacre (Companhia de Armazéns Gerais) e Cohab (Companhia de Habitação do Acre).
Na Saúde, as alterações incluíram tanto exonerações de gestores quanto a nomeação de novos gerentes para unidades de pronto atendimento e o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. Na Sefaz, foram designados servidores para funções de confiança de diferentes níveis. Também houve remanejamento de lotação de servidores entre órgãos.
Rio Branco lança campanha com DIU gratuito para prevenir gravidez na adolescência
Iniciativa pioneira na Região Norte oferece método contraceptivo de longa duração para jovens de 14 a 18 anos. Objetivo é reduzir evasão escolar e mortalidade materna
A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Governo do Estado, iniciou nesta terça-feira (2) a campanha “Adolescência Primeiro, Gravidez Depois”, que disponibilizará gratuitamente o dispositivo intrauterino (DIU) Mirena para adolescentes de 14 a 18 anos. A ação coloca a capital entre as primeiras cidades da Região Norte a oferecer o método contraceptivo de longa duração na rede pública.
A estratégia integra o plano estadual de saúde para o período de 2024-2027 e visa ampliar o acesso a opções seguras de planejamento reprodutivo. Segundo Luciana Freire, coordenadora estadual da Saúde do Adolescente, a iniciativa busca “garantir que essas jovens possam planejar a vida de forma segura, evitando consequências como evasão escolar e mortalidade materna e infantil”.
As inserções do DIU – método de alto custo, mas oferecido sem cobrança – começam em 9 de setembro na UBS Eduardo Asmar, no bairro XV. Interessadas podem se dirigir a qualquer Unidade Básica de Saúde, URAPs ou à Policlínica Barral y Barral para agendamento. inicialmente, 120 dispositivos foram destinados ao município.
