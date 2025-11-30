Geral
VÍDEO: Duas pessoas ficam feridas após motocicleta ser “fechada” na BR-364
Acidente ocorreu no km 8, sentido Manoel Urbano; passageiro estava sem capacete e sofreu os ferimentos mais graves
Um acidente de moto registrado na manhã deste domingo (30), no km 8 da BR-364, sentido Manoel Urbano, deixou duas pessoas feridas. As vítimas foram identificadas como Francisco Lima de Souza, 31 anos, e Francisco Antônio, 45 anos. Eles viajavam de Sena Madureira para Manoel Urbano em uma motocicleta branca, possivelmente dos modelos BROS ou XTZ.
Conforme relato do passageiro, um veículo teria “fechado” a moto, provocando a perda de controle e a queda. No momento da colisão, apenas o piloto usava capacete. O passageiro, sem o equipamento de proteção, foi quem sofreu os ferimentos mais intensos.
O piloto também relatou fortes dores no peito e disse ter batido a cabeça durante a queda. Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento às vítimas ainda no local.
As circunstâncias do suposto fechamento e a dinâmica completa do acidente serão investigadas pelas autoridades.
Comentários
Geral
Justiça decreta nova prisão para criminoso que coagia testemunhas mesmo detido
O líder criminoso Francisco Gleison de Souza Nunes, o “Neném”, apontado como chefe do crime organizado na Cidade do Povo e já recolhido no Complexo Penitenciário de Rio Branco por diversos crimes, teve uma nova prisão preventiva decretada.
A decisão é do juiz Fábio Costa, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, após pedido formulado por um delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). As investigações apontam que, mesmo detido, “Nenen” seguia coagindo testemunhas a não colaborar com os inquéritos ou a prestar depoimentos que o favorecessem.
A intimidação de testemunhas por parte de facções criminosas é um método recorrente no país e um dos principais entraves para a responsabilização penal.
Segundo a DHPP, “Neném” tem histórico de utilizar comparsas para pressionar testemunhas. Mesmo antes da prisão atual, ele enviava integrantes da facção às casas dessas pessoas para impedir que citassem seu nome durante depoimentos.
Com forte influência na Cidade do Povo, suas ordens eram prontamente cumpridas, o que dificultava o avanço das investigações.
Nos últimos meses, investigadores vinham enfrentando obstáculos para localizar e ouvir testemunhas de crimes atribuídos ao faccionado, entre eles o linchamento de Iara Paulino, ocorrido em março do ano passado na Cidade do Povo, caso no qual ele é apontado como mandante.
Reunindo novos elementos, incluindo relatos de ameaças feitas por membros da facção que ainda seguem suas determinações, o delegado responsável representou pela decretação de nova prisão preventiva. O pedido foi acatado pelo juiz Fábio Costa, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.
Comentários
Geral
Apuração da escolha do Juiz de Paz será transmitida pelo canal do TJAC no YouTube
A apuração da primeira eleição para juízas e juízes de paz no Acre será realizada às 17h deste domingo, 30, no auditório da Escola do Poder Judiciário (ESJUD). O espaço fica anexo ao edifício-sede do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC). A apuração será transmitida ao vivo pelo YouTube do TJAC.
A expectativa é de grande participação popular nas seções eleitorais espalhadas pelas escolas e repartições públicas de todo estado, onde filas se formaram ainda nas primeiras horas da manhã. Entre eles estava a professora Mizrceia dos Santos Souza, 42 anos, que chegou ao local antes mesmo do início oficial da votação, às 8h, para garantir seu voto.
Moradora do bairro Cadeia Velha, no centro de Rio Branco, ela se deslocou até a Escola Natalino da Silveira Brito, no bairro Estação Experimental, para participar da escolha do juiz ou juíza de paz.
“Para mim esse pleito é de extrema importância pelo fato de ser a primeira eleição e termos a possibilidade de eleger alguém. Achei muito interessante, pois nunca tinha ouvido falar sobre juiz de paz”, afirmou.
Com as urnas eletrônicas prontas, os mesários e as mesárias estão devidamente treinados e orientam os eleitores e eleitoras sobre o procedimento. A eleição é organizada pelo TJAC, com apoio técnico e logístico do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC).
O pleito ocorre simultaneamente nos 22 municípios do estado e oferece 25 vagas distribuídas nas comarcas. Para garantir o pleno funcionamento da eleição, estão sendo utilizadas 349 urnas eletrônicas. Em Rio Branco, por exemplo, são 91 urnas distribuídas em 21 escolas — o maior colégio eleitoral do processo. A votação é realizada exclusivamente em urna eletrônica, adotando o mesmo padrão de segurança e confiabilidade das eleições tradicionais.
O secretário-geral Júnior Martins, que é o coordenador das eleições, enfatizou que as intercorrências que apareceram até o momento, estão sendo todas resolvidas. “Tivemos casos de eleitor que, no momento de votar, estava impossibilitado, então, encaminhamos para a equipe do TRE, alguns que não apresentaram o título também. Mas tudo que chegou até o momento, conseguimos resolver. Estamos contentes com a participação popular nesse pleito”, disse.
A posse dos eleitos e das eleitas está prevista a partir de 10 de dezembro. Os mandatos dos juízes e das juízas de paz serão de quatro anos, conforme prevê o edital. O cargo contribuirá para a descentralização do sistema judiciário e permitirá um atendimento mais próximo e acessível à população. As funções desses agentes incluem: celebração de casamentos; análise de habilitações matrimoniais; conciliação extrajudicial e mediação de conflitos comunitários.
O cargo de juiz de paz escolhido por meio do voto em eleição direta está previsto desde 1988 na Constituição Federal. Entretanto, ao que se tem registro, nenhum estado havia implementado esse modelo.
Comentários
Geral
Jovem de 21 anos morre após colisão na BR-364 em Vista Alegre do Abunã
Vítima retornava do trabalho quando foi atingida por veículo que fugiu sem prestar socorro
Um grave acidente registrado por volta das 21h deste sábado (29) resultou na morte de Álvaro Stevão Corrêa da Rocha, de 21 anos, no km 971 da BR-364, em Vista Alegre do Abunã.
Segundo informações preliminares, o jovem havia acabado de sair do trabalho e seguia para casa, onde vivia com a esposa e a filha. No cruzamento entre a Avenida Celestino Cogo e a rodovia federal, um veículo não identificado teria invadido a pista, ocasionando a colisão fatal. O motorista fugiu sem prestar socorro.
Álvaro trabalhava como padeiro na panificadora do supermercado Geladão e era visto pelos colegas como um profissional dedicado e companheiro.
A Polícia deve apurar a dinâmica do acidente para tentar identificar o veículo envolvido e esclarecer as circunstâncias da fuga. A morte precoce do jovem causou forte comoção entre familiares, amigos e colegas de trabalho.
Você precisa fazer login para comentar.