Vídeo: Deputada Michele Melo cobra avanço no PCCR da Saúde durante análise do orçamento na Aleac

Parlamentar afirma que categoria espera valorização há anos e defende que orçamento de 2026 contemple melhorias reais aos servidores

A deputada estadual Michele Melo destacou, durante as discussões da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), que a principal expectativa é garantir espaço no orçamento para a valorização dos servidores públicos, especialmente da saúde — categoria que aguarda há anos a aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR).

“ Nossa grande expectativa é que possamos conversar sobre a valorização dos servidores públicos, sobre a categoria da saúde que está há tantos anos esperando esse PCCR”, afirmou.

A parlamentar disse esperar um posicionamento claro do governo sobre a abertura de diálogo para atender as demandas dos profissionais. “Queremos escutar do governo que haverá, sim, espaço para tratar dessa valorização.”

Michele Melo reconheceu que houve alguns avanços em 2025, mas considerou que o orçamento aprovado no ano passado não foi satisfatório para atender às necessidades dos trabalhadores. Ela defendeu que 2026 seja o ano em que o reconhecimento chegue de fato ao bolso dos servidores.

“Poderíamos ter avançado muito mais. Infelizmente, o orçamento anterior não contemplou de forma adequada a categoria. Apesar dos avanços que tivemos em 2025, esperamos concluir 2026 com ações reais de valorização”, destacou.

A deputada relatou ainda que chegou à Aleac após atender demandas urgentes nas unidades de saúde, especialmente relacionadas à falta de medicamentos. Segundo ela, a Secretaria de Saúde informou que os processos de compra estão em andamento.

“O que temos para 2026 é esperança: esperança de ver chegar ao usuário e ao cidadão uma melhoria real na saúde”, concluiu.

VEJA VÍDEO:

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Relacionado

Comentários