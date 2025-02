VÍDEO DENÚNCIA: BR 317 vira armadilha para motoristas e risco de acidentes fatais aumenta no Acre

Trechos da estrada, como a “curva do Alemão”, estão repletos de crateras; moradores e motoristas cobram ações urgentes do DNIT e políticos.

A BR 317, principal via que liga Rio Branco à fronteira do Acre, está se transformando em uma armadilha para motoristas, com trechos críticos que oferecem riscos de acidentes fatais. A estrada, que é usada frequentemente por políticos e autoridades, enfrenta problemas de má conservação, especialmente durante o período de chuvas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), responsável pela manutenção, é criticado pela lentidão e ineficiência nas ações de reparo.

Nos pouco mais de 220 quilômetros que ligam a capital acreana à fronteira, cerca de metade do percurso está em condições precárias. Um dos pontos mais críticos é a conhecida “curva do Alemão”, localizada a poucos quilômetros do entroncamento de Plácido de Castro (sentido Capixaba). No local, crateras já tomaram um lado da pista, obrigando motoristas a parar ou arriscar colisões ao desviar para o lado oposto.

Além disso, uma empresa contratada pelo DNIT realiza apenas trabalhos paliativos de tapamento de buracos em trechos específicos, como após a Fazenda Três Meninas, sentido Rio Branco. No entanto, áreas críticas, como um buraco de grandes proporções após uma subida, continuam sem reparos, aumentando o risco de acidentes graves.

Moradores e motoristas cobram ações urgentes do DNIT e questionam a falta de fiscalização e questionamento por parte dos deputados federais e senadores do estado. “Os políticos não questionam os serviços que duram apenas alguns meses. Quando as chuvas chegam, os mesmos buracos reaparecem”, destacou um morador.

O jornal oaltoacre.com flagrou os perigos na “curva do Alemão” e em outros trechos da BR 317, reforçando a necessidade de intervenções imediatas para evitar tragédias. A população espera que as autoridades tomem medidas eficazes para garantir a segurança de quem trafega pela estrada.



