Vídeo de homens carregando casa de madeira em Tarauacá viraliza nas redes sociais

Cena inusitada mostra mais de dez pessoas transportando o imóvel na força do braço e arrancou risadas de internautas

Uma cena inusitada registrada em Tarauacá, no interior do Acre, ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana. Um vídeo mostra mais de dez homens carregando, na força do braço, uma casa de madeira inteira na última terça-feira (7).

As imagens chamaram a atenção de internautas pelo tom bem-humorado da gravação e rapidamente viralizaram. O vídeo foi compartilhado pela página Nois na Net, que acompanhou a publicação com comentários descontraídos sobre a situação.

Durante a gravação, o autor do vídeo narra o episódio de forma divertida, afirmando que o dono do imóvel “teve coragem de levar a casa depois da separação”. A página ainda brinca ao afirmar que, após o fim do relacionamento, “só restou a casa”, e que os amigos estiveram ao lado do proprietário para ajudar no transporte do imóvel.

A cena, apesar de inusitada, despertou curiosidade e gerou inúmeras reações nas redes sociais, destacando o espírito de união e bom humor dos moradores da região.

