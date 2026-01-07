Acre
Vídeo de homens carregando casa de madeira em Tarauacá viraliza nas redes sociais
Cena inusitada mostra mais de dez pessoas transportando o imóvel na força do braço e arrancou risadas de internautas
Uma cena inusitada registrada em Tarauacá, no interior do Acre, ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana. Um vídeo mostra mais de dez homens carregando, na força do braço, uma casa de madeira inteira na última terça-feira (7).
As imagens chamaram a atenção de internautas pelo tom bem-humorado da gravação e rapidamente viralizaram. O vídeo foi compartilhado pela página Nois na Net, que acompanhou a publicação com comentários descontraídos sobre a situação.
Durante a gravação, o autor do vídeo narra o episódio de forma divertida, afirmando que o dono do imóvel “teve coragem de levar a casa depois da separação”. A página ainda brinca ao afirmar que, após o fim do relacionamento, “só restou a casa”, e que os amigos estiveram ao lado do proprietário para ajudar no transporte do imóvel.
A cena, apesar de inusitada, despertou curiosidade e gerou inúmeras reações nas redes sociais, destacando o espírito de união e bom humor dos moradores da região.
Secretaria Municipal de Saúde realiza reunião de diagnóstico das ações desenvolvidas em Assis Brasil
A Secretaria Municipal de Saúde de Assis Brasil promoveu nesta quarta-feira(07), uma importante reunião de avaliação e diagnóstico dos trabalhos realizados pela saúde do município. O encontro teve como objetivo apresentar um panorama detalhado dos avanços, desafios e resultados alcançados nos últimos anos, fortalecendo a transparência e o planejamento das ações futuras.
Estiveram presentes o vice-prefeito Reginaldo Martins, secretários municipais, vereadores, agentes comunitários de saúde (ACS) e demais funcionários da rede municipal, demonstrando o comprometimento conjunto da gestão e do Legislativo com o fortalecimento das políticas públicas de saúde.
Análise Geral da Saúde Municipal
Antes
O município enfrentava dificuldades estruturais significativas, com baixa colocação em rankings estaduais, ausência de serviços especializados e limitações logísticas que comprometiam a cobertura e a resolutividade da rede de saúde. Esses fatores impactavam diretamente a qualidade do atendimento ofertado à população.
Depois
Com planejamento, investimentos e fortalecimento da gestão, Assis Brasil avançou de forma expressiva em diversos eixos estratégicos. Houve melhorias na atenção básica, nos serviços de odontologia, imunização, farmácia municipal, transporte de pacientes e no Tratamento Fora de Domicílio (TFD). O município também evoluiu na gestão de resíduos, no financiamento do SUS, na infraestrutura laboratorial e no atendimento inclusivo às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Atualmente, Assis Brasil é reconhecido como destaque regional no Alto Acre, consolidando um modelo de saúde mais eficiente, inclusivo e humanizado, resultado do trabalho integrado entre gestores, profissionais da saúde e demais parceiros institucionais.
A gestão municipal, por meio da Prefeitura de Assis Brasil, reafirma o compromisso de continuar investindo na saúde pública, garantindo mais qualidade de vida e bem-estar para toda a população.
Nível do Rio Acre volta a cair e permanece abaixo da cota de alerta em Rio Branco
Boletim da Defesa Civil aponta 10,37 metros na manhã desta quarta-feira e ausência de chuvas nas últimas 24 horas
Quarta-feira será de calor, abafamento e chuvas passageiras em todo o Acre
Previsão indica pancadas pontuais, com possibilidade de chuva forte e temperaturas acima dos 30°C em várias regiões do estado
