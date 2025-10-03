Geral
Vídeo de câmera de segurança mostra motoboy se acidentando em Rio Branco
Imagens de uma câmera de segurança mostram um motoboy se acidentando em uma esquina do bairro Castelo Branco, em Rio Branco, na tarde de quinta-feira (3).
No vídeo, o motociclista com mochila de entrega aparece transitando na rua Bola Preta, mas ao convergir para a rua Governador Álvaro Maia, o pneu traseiro da moto escorrega no asfalto molhado e ele cai. Não há informações sobre se o homem ficou ferido, nem a sua identidade.
Veja o vídeo:
Gladson volta a exonerar e nomear comissionados nesta sexta-feira; veja os nomes
As mudanças atingem principalmente a Secretaria de Estado de Turismo e a Secretaria de Estado de Saúde, consideradas áreas estratégicas da gestão
Na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (3), o governador Gladson Cameli publicou novas nomeações e exonerações de servidores públicos comissionados.
Confira os atos:
Exonerar JERONIMO ALVINO CÂMARA do cargo em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento Especial, referência DAE-1, nomeado pelo Decreto nº 5.116-P, de 11 de outubro de 2023.
Exonerar WELINGTON RODRIGO DA SILVA AGUIAR do cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-8, nomeado pelo Decreto nº 9.902-P, de 11 de março de 2025.
Nomear FRANCISCO THYEGO DA SILVA ALBUQUERQUE para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (SETE).
Nomear ALEXANDRIA JARDIM MENDES para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-5, na Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT).
Exonerar, a pedido, GEOVANA DA SILVA SOUZA, matrícula nº 9611495-2, do cargo de Agente Administrativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).
Exonerar, a pedido, SARA ALVES DA COSTA, matrícula nº 9646400-2, do cargo de Agente Administrativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE).
Nomear GUSLAINY SILVA MOURA para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-4, na Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE).
Exonerar, a pedido, JOSILENE FELIX DA ROCHA, matrícula nº 9637150-1, do cargo de Agente Administrativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde (SESACRE), por posse em outro cargo inacumulável.
Exonerar, a pedido, MARLON DENIS CALIXTO LUNA, matrícula nº 9339590, do cargo de Técnico de Gestão Pública do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Administração (SEAD).
Nomear FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS para exercer cargo em comissão do Grupo de Chefia, Assistência e Assessoramento, referência CAS-6, na Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (CAGEACRE).
Vídeo: Multidão acompanha cortejo fúnebre do professor Regis em Epitaciolândia
Educador e representante comercial era conhecido pelo trabalho cultural na fronteira e deixa uma filha menor de idade.
O corpo do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como Regis, chegou na tarde desta sexta-feira (2) a Epitaciolândia, onde foi recebido por centenas de amigos e familiares em frente ao Fórum da cidade. O cortejo seguiu em meio a uma grande comoção popular até o cemitério municipal, acompanhado por carros e motocicletas.
Regis, assassinado de forma brutal na semana passada, era professor de dança e marcou sua trajetória pelo incentivo à cultura na fronteira. Ele realizava aulas de rumba em praças públicas, escolas e eventos culturais, reunindo pessoas de diferentes idades em Brasiléia e Epitaciolândia.
A despedida emocionada refletiu o carinho da comunidade por um dos personagens mais queridos da região. Regis deixa uma filha menor de idade.
Populares aguardam corpo de professor assassinado para sepultamento em Epitaciolândia
Reginaldo Silva Corrêa, o “Regis”, foi morto por enforcamento e enterrado em uma cova rasa; crime abalou moradores da fronteira.
Amigos, familiares e moradores de Epitaciolândia se reuniram na manhã desta quinta-feira (2) em frente ao Fórum e ao Centro do Idoso do município à espera do corpo do professor e representante comercial Reginaldo Silva Corrêa, conhecido como “Regis”. O sepultamento será realizado no cemitério da cidade.
O professor foi assassinado na semana passada e teve o corpo encontrado cerca de uma semana depois, em uma cova rasa no quintal da residência de Victor Oliveira da Silva, monitorado pela Justiça, que confessou ter enforcado a vítima após uma discussão.
A morte de Regis causou forte comoção popular na fronteira do Acre, já que ele era bastante conhecido e querido pela comunidade, onde atuava como professor de dança e organizador de eventos culturais.
Em frente ao local, dezenas de pessoas confeccionaram camisas, faixas e cartazes em homenagem ao professor, com mensagens de despedida e carinho. O prefeito de Epitaciolândia e outras autoridades locais também estiveram presentes para prestar solidariedade à família.
Mais informações a qualquer momento.
