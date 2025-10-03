Vídeo de câmera de segurança mostra motoboy se acidentando em Rio Branco

Imagens de uma câmera de segurança mostram um motoboy se acidentando em uma esquina do bairro Castelo Branco, em Rio Branco, na tarde de quinta-feira (3).

No vídeo, o motociclista com mochila de entrega aparece transitando na rua Bola Preta, mas ao convergir para a rua Governador Álvaro Maia, o pneu traseiro da moto escorrega no asfalto molhado e ele cai. Não há informações sobre se o homem ficou ferido, nem a sua identidade.

Veja o vídeo:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários