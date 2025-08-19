Geral
Vídeo: Crianças ficam feridas após colisão entre bicicleta e caminhão em Cruzeiro do Sul
Menores foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Pronto-Socorro; estado de saúde é estável
Na tarde desta terça-feira (19), duas crianças ficaram feridas em um acidente de trânsito no bairro Jardim Primavera, em Cruzeiro do Sul. Elas estavam em uma bicicleta quando colidiram contra um caminhão, em circunstâncias ainda não esclarecidas.
Equipes da Polícia de Trânsito foram acionadas, isolaram a área e iniciaram os procedimentos para apurar as causas do acidente.
Imagens feitas no local mostram as vítimas caídas no chão, sendo uma delas usando uniforme escolar. Ambas apresentavam ferimentos e receberam atendimento imediato de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
As crianças foram levadas ao Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul. De acordo com informações médicas, o estado de saúde delas é estável, mas permanecem em observação.
A Polícia de Trânsito instaurou procedimento para investigar as circunstâncias do caso.
VEJA VÍDEO:
Polícia Civil prende foragido condenado por roubo majorado em Tarauacá
Homem se escondia na zona rural para evitar captura e foi localizado após meses de diligências
Homem é preso pela PRF em Cruzeiro do Sul com mandado em aberto por pensão alimentícia
Criança que estava na garupa da moto foi levada para a delegacia e entregue à avó materna
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nessa segunda-feira (18), um homem com mandado de prisão em aberto durante fiscalização na BR-364, em Cruzeiro do Sul. Ele estava em uma motocicleta com o filho menor de idade na garupa quando foi abordado pelos agentes.
Ao verificar a documentação, a PRF constatou que havia contra o homem uma ordem de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. O menino foi acolhido pela equipe policial e levado à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde ficou sob os cuidados da avó materna.
Fotografia: imagem ilustrativa
Polícia Civil do Acre participa do lançamento da 4ª fase da Operação Contenção Verde em Rodrigues Alves
A Polícia Civil do Acre (PCAC) participou, nesta terça-feira, 19, do lançamento da 4ª fase da Operação Contenção Verde, realizada no Estádio Municipal de Rodrigues Alves. A ação preventiva e ostensiva tem como foco o combate a crimes ambientais, especialmente o desmatamento, por meio de fiscalização terrestre e aérea.
De acordo com informações do governo do Estado, a operação é uma iniciativa contínua que busca garantir um futuro mais verde para o Acre, preservando a floresta amazônica e as comunidades que dela dependem. A 4ª fase da Contenção Verde reforça o monitoramento da região, com o uso de tecnologias que permitem rastrear e coibir atividades ilegais.
O delegado Marcilio Laurentino, que representou a Polícia Civil do Acre durante a solenidade de lançamento, destacou a importância da integração das forças de segurança e órgãos ambientais para a proteção da Amazônia.
“A Polícia Civil atua de forma firme no enfrentamento aos crimes ambientais e compreende que o combate ao desmatamento ilegal exige não apenas fiscalização, mas também integração entre as instituições. Nossa presença nesta operação reforça o compromisso da PCAC com a preservação da floresta e a defesa das comunidades que dela dependem”, afirmou o delegado.
