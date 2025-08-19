Vídeo: Crianças ficam feridas após colisão entre bicicleta e caminhão em Cruzeiro do Sul

Menores foram socorridas pelo Samu e encaminhadas ao Pronto-Socorro; estado de saúde é estável

Na tarde desta terça-feira (19), duas crianças ficaram feridas em um acidente de trânsito no bairro Jardim Primavera, em Cruzeiro do Sul. Elas estavam em uma bicicleta quando colidiram contra um caminhão, em circunstâncias ainda não esclarecidas.

Equipes da Polícia de Trânsito foram acionadas, isolaram a área e iniciaram os procedimentos para apurar as causas do acidente.

Imagens feitas no local mostram as vítimas caídas no chão, sendo uma delas usando uniforme escolar. Ambas apresentavam ferimentos e receberam atendimento imediato de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As crianças foram levadas ao Pronto-Socorro de Cruzeiro do Sul. De acordo com informações médicas, o estado de saúde delas é estável, mas permanecem em observação.

A Polícia de Trânsito instaurou procedimento para investigar as circunstâncias do caso.

