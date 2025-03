Vídeo: Corpo é encontrado boiando no Rio Envira, em Feijó, próximo a aldeia indígena

No intuito de oferecer aos moradores das comunidades rurais, o acesso à essas localidades muitas vezes de difícil principalmente no período de inverno amazônico, a prefeitura de Brasileia nos últimos 90 dias da gestão do prefeito Carlinhos do Pelado tem intensificado os serviços de melhorias tanto na cidade com a Operação Presença nos bairros, quanto nos ramais com a desobstrução de pontos críticos das estradas vicinais, construção e reconstrução de pontes.

A força tarefa da prefeitura de Brasileia tem como missão fundamental tirar pessoas e comunidades do isolamento mesmo no período de fortes chuvas e garantir o acesso dos moradores, rota escolar, escoação da produção e do extrativisto.

Neste final de semana a prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Obras em parceria com o Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), está com quatros frentes de trabalho de forma simultâneas em localidades diferentes.

Nesta sexta-feira 21, o ramal do Polo no KM 04 teve sua infraestrutura garantida com a remoção total dos pontos críticos e recebendo em alguns trechos material asfáltico( bota fora).

As equipes e os maquinários trabalham também na desobstrução dos locais considerados em situação crítica no ramal do KM 67 ( Porto Carlos), KM 52( Ramal do Campo Verde), onde uma rede de energia está sendo instalada para os moradores, além da reconstrução da ponte no KM 26 que dar acesso à comunidade Cajazeira.

Os Ramais Santa Luzia e Arraial dos burros no KM 84 vão receber também os serviços de melhorias nos próximos dias.

O prefeito Carlinhos do Pelado que acompanha os trabalhos nos ramais fala sobre o serviço humanizado que tem como objetivo atender a todos com dignidade.

“Nós sabemos que estamos com muitos problemas na área rural de Brasileia, as chuvas estão constantes, e com isso vão surgindo problemas nos ramais, pontes caindo, ramais com atoleiros, mais nós estamos atentos a esses desafios nos 90 dias da nossa gestão. Estamos realizando um serviço humanizado através da Secretaria de Obras para levar dignidade a essas pessoas e comunidades que sofrem com dificuldades de acesso neste período de muitas chuvas. O Ramal do Polo é um exemplo desse trabalho que está sendo realizado com qualidade. Mas peço a compreensão da população em geral principalmente a rural, porque nós não temos como atender todas as necessidades de uma só vez, mas vamos atender a todos dentro das nossas condições o mais rápido possível, ” afirmou o prefeito.

