Flash
Vídeo: Corpo de venezuelano foi levado por indígenas para aldeia após homicídio em Assis Brasil
O corpo do venezuelano Júlio Rafael Ramos Navas, de 21 anos, vítima de homicídio por arma de fogo, desapareceu do local após ter sido retirado por indígenas que decidiram realizar o enterro segundo os costumes tradicionais de sua comunidade. O caso ocorreu na zona rural de Assis Brasil, no interior do Acre, e foi registrado em vídeo.
De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) percorreu cerca de 190 quilômetros até o local do crime para fazer o resgate do corpo. Ao chegarem, encontraram apenas marcas de sangue, o que levantou a suspeita de que o corpo tivesse sido levado para uma área de difícil acesso, possivelmente próxima à fronteira com Sena Madureira.
O delegado regional do Alto Acre, Erick Maciel, comunicou o ocorrido ao alto comando da Segurança Pública do Estado e solicitou apoio aéreo para auxiliar nas buscas.
Na manhã desta quintata-feira (23), um novo vídeo confirmou que o corpo foi realmente retirado do local por indígenas e estaria sendo preparado para sepultamento em uma comunidade Cafanaum situada abaixo do seringal Icuriã cerca de uma hora de barco pelo Rio Yaco, a aproximadamente 75 quilômetros de Assis Brasil.
Segundo o delegado, o caso foi comunicado à Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que deve enviar uma equipe até a região nesta sexta-feira para recuperar o corpo e encaminhá-lo ao IML de Rio Branco, onde serão realizados os exames periciais.
Ainda não há confirmação se o vídeo que circula nas redes foi gravado no dia do crime, terça-feira (21), ou nesta quinta-feira (23). As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos e a motivação do homicídio.
Comentários
Flash
Prefeito Sérgio Lopes recebe diretoria do Sinpol para discutir parceria e projetos em Epitaciolândia
O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado pelo vice-prefeito Sérgio Mesquita, recebeu nesta quarta-feira (22) a diretoria do Sindicato dos Policiais Civis do Acre (Sinpol) para uma reunião institucional voltada ao fortalecimento da segurança pública no município e em toda a região do Alto Acre.
Durante o encontro, foram debatidos assuntos de interesse da categoria, com destaque para o alinhamento da futura doação de um terreno, iniciativa que trará benefícios diretos aos profissionais da Polícia Civil.
Também estiveram em pauta projetos e parcerias voltados ao bem-estar dos servidores, incluindo ações esportivas e de integração.
A Prefeitura de Epitaciolândia destacou a importância da visita dos representantes do Sinpol, que se deslocaram de Rio Branco para o diálogo, reforçando o compromisso conjunto com o desenvolvimento institucional e a valorização da segurança pública.
Comentários
Flash
Jordão: Após recomendação do MPAC, prefeitura exonera diretora de unidade de saúde por nepotismo
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Tarauacá, com atribuição no município de Jordão, obteve o cumprimento de recomendação administrativa que resultou na exoneração da servidora Maria Nelcilene Lima Brito, do cargo de diretora da Unidade Básica de Saúde Antônio Rodrigues Damasceno.
A medida foi confirmada por meio de ofício encaminhado ao MPAC pela Prefeitura de Jordão, informando que a exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado do Acre, edição nº 14.125, de 10 de outubro de 2025.
A recomendação havia sido expedida pelo MPAC ao prefeito e à secretária municipal de Saúde de Jordão, em razão da constatação de nepotismo. A diretora exonerada é mãe da atual secretária da pasta, situação que configurava vínculo de subordinação direta entre familiares.
O Ministério Público também recebeu denúncias de assédio moral envolvendo a direção da unidade, que não estariam sendo devidamente apuradas pela gestão municipal.
No documento, o promotor de Justiça Lucas Bruno Iwakami ressaltou que a manutenção da situação violava os princípios constitucionais da impessoalidade, moralidade e eficiência administrativa.
Além disso, o MPAC recomendou que futuras nomeações para o cargo observassem critérios técnicos e de qualificação profissional, afastando qualquer relação de parentesco com gestores municipais.
Com o cumprimento da medida, o MPAC promoveu o arquivamento do procedimento administrativo instaurado para acompanhar o caso.
Marcelina Freire -Agências de Notícias do MPAC
Comentários
Flash
Deputados aprovam criação de Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua no Acre
Durante a Ordem do Dia desta quarta-feira (22), os deputados aprovaram o Projeto de Lei nº 84/2025, de autoria do deputado Adailton Cruz (PSB), que dispõe sobre critérios para a implantação dos Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centro COOP) no âmbito do Estado do Acre. A proposta recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e foi aprovada em plenário com o reconhecimento dos parlamentares pela relevância social da iniciativa.
O PL tem como objetivo garantir o atendimento integral e humanizado à população em situação de rua, assegurando acesso a serviços de assistência social, saúde, capacitação profissional e reintegração familiar. De acordo com o texto, os Centros COOP deverão funcionar como espaços de acolhimento e referência, com equipe multidisciplinar voltada ao atendimento das demandas específicas desse público.
O deputado Adailton Cruz destacou que a proposta nasce da necessidade de o Estado dispor de uma política pública permanente e estruturada voltada às pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade. “O Acre precisa dar um passo importante na proteção da dignidade humana. Os Centros COOP serão instrumentos de apoio e reconstrução de vidas, oferecendo oportunidades reais para quem vive à margem da sociedade”, afirmou o parlamentar.
Com a aprovação, o projeto segue agora para sanção do Poder Executivo
Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac
Foto: Sérgio Vale
Você precisa fazer login para comentar.