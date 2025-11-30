Vídeo: Colisão entre motos deixa jovem gravemente ferido em Manoel Urbano

Vítima de 23 anos sofreu fraturas na bacia e no braço; outra pessoa também ficou ferida

Um acidente envolvendo duas motocicletas deixou um jovem gravemente ferido na manhã deste domingo (30) em Manoel Urbano. A colisão ocorreu no cruzamento das ruas São José e Mendes Araújo, ponto conhecido pelos moradores como o antigo local da casa das Irmãs Católicas.

Segundo informações preliminares, as motos colidiram frontalmente. Alessandro Fernandes Cardeal, de 23 anos, foi uma das vítimas. Após o impacto, ele foi colocado em uma caminhonete por populares e levado à Unidade Mista de Manoel Urbano. Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco.

Na capital, Alessandro foi encaminhado ao setor de Traumatologia, onde passou por avaliação médica especializada. Ele apresenta fratura na bacia, fratura no braço direito e múltiplas escoriações. Seu estado de saúde é considerado estável.

A outra vítima do acidente recebeu atendimento no próprio local pela equipe da ambulância do município. Até o momento, não há informações detalhadas sobre seu quadro clínico.

As causas da colisão estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Relacionado

Comentários