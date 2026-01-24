Vídeo: Colisão entre motocicletas deixa dois feridos no bairro Aviário, em Rio Branco

Acidente ocorreu no cruzamento da Estrada do Aviário com a Avenida Nações Unidas; vítimas foram levadas ao pronto-socorro

Os motociclistas Welbert de Lima Araújo, de 26 anos, e Elessandro Acássio de Almeida, de 38, ficaram feridos após uma colisão entre duas motocicletas na noite deste sábado (24), no cruzamento da Estrada do Aviário com a Avenida Nações Unidas, no bairro Aviário, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares, Welbert trafegava pela Avenida Nações Unidas, no sentido centro–bairro, em uma motocicleta modelo XTZ, de cor azul, quando tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a Estrada do Aviário. Durante a manobra, acabou colidindo com Elessandro, que seguia pela via preferencial, no sentido bairro–centro, em uma motocicleta Titan Start, de cor preta.

Com o impacto, ambos foram arremessados ao asfalto. Elessandro sofreu um corte profundo na testa, enquanto Welbert caiu sobre as motocicletas.

Populares acionaram o Policiamento de Trânsito e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros atendimentos no local. Após serem imobilizados e submetidos aos protocolos de atendimento, os dois foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O Policiamento de Trânsito isolou a área para os trabalhos de perícia. Após os procedimentos de praxe, as motocicletas foram entregues a amigos das vítimas.

