Vídeo: Cisto de quase 8 kg é retirado de ovário de paciente em cirurgia de urgência no Acre

Seminário é alusivo ao mês das mulheres e acontece de 24 a 29 de março

No período de 24 a 29 de março, o Sebrae no Acre promove uma turma exclusiva para mulheres do seminário Empretec em alusão ao mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. As inscrições e seleções estão abertas até o dia 19 de março. O investimento é de R$ 650,00, valor que pode ser parcelado em até 10 vezes no cartão de crédito.

O Empretec é o principal programa de formação de empreendedores do mundo, um seminário intensivo com 60 horas, totalizando seis dias de imersão, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU). A metodologia é utilizada em 40 países e no Brasil é exclusivo do Sebrae.

De acordo com a analista do Sebrae no Acre, Maria Vieira, o programa é destinado aos empreendedores e oferece uma metodologia robusta que promove a excelência e a confiança no mundo dos negócios, ajudando a transformar ideias em empreendimentos de sucesso.

Essa é a segunda vez que a instituição realiza uma turma do seminário em exclusividade para mulheres. “Já realizamos uma turma anteriormente e tivemos resultados positivos. Apesar de ser uma edição especial em homenagem ao Mês da Mulher, a metodologia permanece a mesma. O Empretec proporciona uma experiência transformadora, na qual as participantes, irão vivenciar atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que mostram como agem os empreendedores de sucesso e quais são os 10 comportamentos característicos desses perfis”, explica a analista.

Como participar

As inscrições devem ser feitas via formulário disponível no site sebrae.com.br/acre ( clique aqui ).

Após a inscrição, o candidato receberá um link no e-mail informado com questionário sigiloso para seleção através de Inteligência Artificial. As perguntas são sobre situações do seu cotidiano e sem caráter psicológico. O questionário é utilizado como parte da metodologia do seminário tendo como objetivo identificar o perfil empreendedor. O resultado da entrevista é imediato na própria plataforma. “Essa etapa é importante, pois busca identificar comportamentos que serão explorados em sala de aula”, conclui.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários