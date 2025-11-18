VÍDEO: Carro pega fogo após possível pane elétrica em frente à Vigilância em Saúde em Rio Branco

Recurso beneficia associação com maquinário para lavouras e distribuição de mudas em Brasiléia e Epitaciolândia; investimento visa fortalecer cadeia produtiva na região do Alto Acre

A Associação dos Produtores de Café do Estado do Acre foi beneficiada com uma emenda parlamentar do deputado estadual Arlenilson Cunha que destinou recursos para a aquisição de um trator cafeeiro equipado com carreta agrícola, atendendo a uma demanda histórica dos produtores da região.

O investimento incluiu ainda a distribuição de dezenas de mudas de café a famílias produtoras dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, ampliando a capacidade produtiva das propriedades e incentivando a expansão da cultura do café, que vem ganhando destaque na região.

A entrega do maquinário representa um avanço significativo para o fortalecimento da cadeia produtiva do café na região do Alto Acre.

Além do trator, a emenda também possibilitou a distribuição de dezenas de mudas de café a famílias produtoras dos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, ampliando a capacidade produtiva das propriedades e incentivando a expansão da cultura do café, que vem ganhando destaque na região.

O investimento atende uma demanda histórica dos produtores, garantindo mais eficiência e manejo das lavouras, além de estimular a geração de renda e a permanência das famílias no campo.

Para o Deputado Arlenilson Cunha, apoiar a agricultura é investir no desenvolvimento do Acre. “Nosso mandato tem compromisso com o produtor rural e com o crescimento da produção agrícola. O café é uma riqueza em expansão no Estado, e vamos seguir fortalecendo quem produz”, destacou o parlamentar.

A presidente da Associação dos Produtores de Café do Acre, Izabelle Araújo, agradeceu a parceria. “Esse apoio chega em boa hora e faz toda diferença no dia a dia do produtor. Agradecemos ao deputado Arlenilson Cunha por olhar para a agricultura com responsabilidade e compromisso. Juntos, vamos seguir fortalecendo a cafeicultura no Acre”, afirmou

Vereadora de 29 anos lidera associação que impulsiona cultivo de café no Acre

A produção de café no Acre tem um rosto jovem e determinado: a engenheira civil Izabelle Araújo, de 29 anos, vereadora em Brasiléia pelo Republicanos e presidente da Associação dos Produtores de Café do Acre (ACA). Natural do município fronteiriço, ela tem liderado os esforços para superar um dos principais obstáculos do setor: a falta de assistência técnica especializada.

Em participação no programa Bar do Vaz, Izabelle apresentou os planos e ambições da associação, detalhando os passos já dados e os rumos previstos para a expansão da cafeicultura em todas as regiões do estado. Seu trabalho à frente da ACA representa a tentativa de manter os produtores ativos e engajados em um movimento que vem atraindo cada vez mais interessados para a atividade no Acre.

Filha de um servidor do Incra que também é produtor rural, Izabelle planta café e conduz as diretrizes da associação, que segundo ela foi criada devido às dificuldades enfrentadas pelos produtores locais, tanto na questão de técnica, maquinário e até de conseguir as mudas.

A região do alto acre ainda se encontra atrás na produção cafeeira em relação à Acrelândia e Mâncio Lima, mas já planeja criar uma cooperativa. “A Associação tem buscado parceria com casos de sucesso no Espírito Santo e Rondônia, que tem a maior produção de café do Norte e uma das maiores do país. A grande reclamação dos produtores é a falta de assistência técnica. A falta de conhecimento acaba fazendo com que a produção seja muito pequena e muitos produtores desistam da cultura”, explica Izabelle.

Só no Alto Acre já são mais de 50 famílias cultivando o café e se reunindo todos os meses junto da Associação, que já entrega benefícios a seus associados.

“Plantar café não é tão simples assim. Precisa de tecnologia, saber o que vai fazer. No Alto Acre ainda é feito tudo de forma manual, mas estamos unindo esses produtores para buscar mais alternativas. O café irrigado, por exemplo, garante uma boa colheita. É preciso investir e levamos esse conhecimento necessário aos nossos associados”. afirmou a presidente da Associação dos Produtores de Café do Acre, Izabelle Araújo

Assista a entrevista de Izabelle no Bar do Vaz na íntegra:

Relacionado

Comentários