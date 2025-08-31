VÍDEO: Carro é destruído por incêndio no Ramal do Rio Pardo, em Tarauacá

Veículo conduzido por pastor pegou fogo após descer ladeira de ré; ninguém ficou ferido

Um carro foi totalmente destruído por um incêndio na tarde deste domingo (31), no Ramal do Rio Pardo, zona rural de Tarauacá, no interior do Acre.

De acordo com informações, o motorista, identificado como pastor Antônio, tentou subir uma ladeira quando o veículo perdeu força e desceu de ré. Logo em seguida, o automóvel começou a pegar fogo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar ao local, encontrou o carro já tomado pelas chamas. Como o incêndio ameaçava se espalhar pela vegetação, os militares precisaram agir rapidamente para conter o fogo e evitar maiores danos.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os prejuízos foram apenas materiais.

