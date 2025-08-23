Vídeo: Carreta boiadeira é destruída por incêndio na Transacreana, em Rio Branco

Motorista conseguiu sair a tempo e não se feriu; veículo avaliado em R$ 400 mil virou sucata

Uma carreta boiadeira ficou completamente destruída após ser consumida por um incêndio na manhã deste sábado (23), na zona rural de Rio Branco. O caso ocorreu nas proximidades do km 100 da Rodovia AC-90 (Transacreana).

Segundo relato do motorista, o fogo teria começado logo após ele passar por um quebra-molas no Ramal Nova Olinda. A suspeita é de que a cabine tenha encostado em um fio de alta tensão, provocando o incêndio imediato.

O condutor conseguiu sair rapidamente e escapou ileso, mas nada pôde ser feito para salvar o veículo, avaliado em mais de R$ 400 mil, que foi completamente consumido pelas chamas.

As causas do incêndio deverão ser apuradas pelas autoridades.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários