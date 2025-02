Vídeo: Carnaval 2025 | Festa vai até o dia 4 de março com Multiculturalidade e Alegria vão tomar conta da cidade de Brasiléia

O centro histórico da cidade, como a “Praça Hugo Poli” servirá de palco para atrações que prometem valorizar a cultura local, consolidando o Carnaval de Brasiléia como um dos eventos mais aguardados da região de fronteira

Brasiléia, no Acre, já se prepara para a maior festa popular da regional do Alto Acre. Nesta sexta-feira (7), o prefeito Carlinhos do Pelado apresentou à imprensa a etapa do cronograma do Carnaval de Brasiléia 2025, que promete cinco noites de celebração com autenticidade e muita vibração.

P prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou que “O Carnaval de Brasiléia é a cara da gente”, é a programação deste ano reforça a identidade cultural e a participação da comunidade na festa. Um dos destaques será o retorno do reinado do Rei Momo 2025, resgatando uma tradição carnavalesca marcante no município.

Além das festividades, o centro histórico da cidade, como a “Praça Hugo Poli” servirá de palco para atrações que prometem valorizar a cultura local, consolidando o Carnaval de Brasiléia como um dos eventos mais aguardados da região de fronteira.

Secretaria de saúde fará campanha de conscientização sobre assédio nas noites de carnaval

A Secretaria de Saúde é Políticas e Promoção da Mulher (Brasiléia/acre) promoverá durante o Carnaval uma Campanha de Conscientização, que prevê a distribuição de materiais informativos para orientar e apoiar as mulheres sobre assédio e violência contra a mulher. Uma equipe de apoio especializada atuará durante a festa como vem realizando em anos anteriores, com profissionais identificadas e preparadas para oferecer suporte imediato em casos de assédio ou violência nas cinco noites de carnaval.

Veja vídeo divulgação do ‘Carnaval Brasiléia 2025’

