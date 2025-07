Vídeo: Caminhonete pega fogo e é parcialmente destruída na Via Verde, em frente ao Via Verde Shopping

As cores, as fantasias, brilho e a alegria contagiante tomaram conta das ruas e avenidas de Brasiléia neste domingo (06), com a celebração dos 35 anos do tradicional bloco “Rolinhas do Coronel”.

O desfile do bloco, que saiu da rotatória principal e percorreu avenidas da cidade até a Praça Hugo Poli, ponto final da festa que integra a programação dos 115 anos do município e do Carnavale 2025.

Criado em 1990, o bloco é conhecido por reunir homens de todas as idades vestidos de mulheres, resgatando com muito humor de carnaval de rua. Este ano, o desfile foi marcado por uma multidão de foliões, com fantasias criativas que incluíam desde crianças fantasiadas até mulheres vestidas de homens e vice-versa.

Moradores acompanharam em calçadas, janelas e varandas de suas casas para aplaudir, filmar e se divertir com a passagem do bloco. Cena que rende risadas, vídeos e memes nas redes sociais todos os anos.

Um dos destaques mais esperados do desfile é a famosa “caixa d’água de caipirinha”, com 500 litros da bebida distribuída aos participantes, reforçando o clima de irreverência e tradição.

O evento é organizado por populares com apoio da Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

O prefeito Carlinhos do Pelado, um dos fundadores do bloco, acompanhou o desfile ao lado da primeira-dama Nilha Lima e destacou a importância do grupo na história do carnaval local. “São 30 anos de alegria, de diversão e tradição, de história e de homenagem ao nosso querido Carlito César, o Coronel Baleia, que lá atrás, junto com os filhos, sobrinhos e amigos, começou esse movimento da qual nós também fazemos parte. E hoje na condição de prefeito e puder fortalecer ainda mais essa cultura em nosso município e ver essa nova geração mantendo viva essa tradição é motivo de muita alegria e honra para Brasiléia”, afirmou o prefeito.

O nome do bloco surgiu em referência ao apelido dado ao saudoso Carlito César inspirado na novela “Tieta”, da Rede Globo. Daí vieram as “Rolinhas” do Coronel.

Na época, o Coronel liderava o grupo em sua caminhonete tocando marchinhas de carnaval, enquanto todos seguiam rumo à praça.

Apesar da morte de Carlito em outubro de 2000, o bloco cresceu e se fortaleceu, tornando-se símbolo da identidade cultural de Brasiléia, ao lado de outros grupos tradicionais como o “Bloco do Boi” e o extinto “Pancadões”.

A participação do “Rolinhas do Coronel” tanto no carnaval de época quanto no Carnavale fora de época consolida a sua presença como um dos maiores símbolos de resistência, humor e tradição popular da cidade.

Por Fernando Oliveira

Fotos: Gennoci Nascimento

Secom/Prefeitura do Brasileia

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários