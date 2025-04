Vídeo: Caminhão de lixo perde o freio e colide contra casa em Cruzeiro do Sul

Por Fernando Oliveira

Brasileia viveu mais um final de semana histórico se tornando mais uma vez o polo do esporte com a realização da III edição Intermed Fronteira 2025 que aconteceu nos dias 25, 26 e 27 no ginásio poliesportivo Luiz Eduardo Lopes Pessoa.

Segundo a organização, mais de 16 equipes entre elas feminina, cinco mil estudantes de medicina com suas torcida organizadas das universidades bolivianas em Cobija Pando, UNITEPC, UAP e UPDS e a população em geral da fronteira participaram do evento, que além de celebrar o esporte universitário internacional de futsal, impulsionou o comércio, bares, restaurantes, lanchonetes, quiosques, rede hoteleira e o turismo local.

A grande campeã do campeonato foi a equipe da universidade UPDS Tropa do Tubarão (UPDS PANDO), que de forma invicta e consecutiva, com a melhor preparação, defesa e ataque conquistou o campeonato desde a primeira edição em 2023, segunda edição no passado e chega neste domingo (27), com uma vitória acirrada nos pênaltis contra a equipe da própria universidade Real Fronteira, ganhando de 5×4, levando pra casa, troféu, medalha e um xeque em dinheiro no valor de R$ 4 mil reais.

A Universidad Privada Domingo Savio (UPDS), ainda teve um feito inédito e histórico ocupando mais dois lugares no pódio e recebendo uma premiação record de 7 mil reais através das suas equipes Real Fronteira, que ficou em segundo lugar com 2 mil reais, DS Futsal em terceiro lugar com mais 1 mil reais em dinheiro.

Já Otávyo Reyklas do Real Fronteira ficou com o título de melhor goleiro da competição, seguido pelo artilheiro e melhor jogador Eduardo Ribeiro da UPDS PANDO também, que receberam medalhas, premiação e troféu pelo os destaques durante competição.

A solenidade de encerramento contou com a participação do vice-prefeito Amaral do Gelo, Secretária de Cultura Arlete Amaral e do Gerente de Esportes Clebson Venâncio, e da Comissão Organizadora do evento (Mateus Bernardo, Lucas Ribeiro, Felipe Menezes e Maurício Prete), além de vereadores, convidados e imprensa.

“A sensação é de gratidão a DEUS e de toda nossa equipe Tropa do Tubarão (UPDS PANDO), por que nos preparamos a cada dia para essa competição e trabalhamos duro para representar nossa universidade e conquistar mais esse título em 1° lugar e nossos colegas estão de parabéns também por levar também o 2° e 3° lugar. Todas equipes que participam também merecem nosso reconhecimento”, comemorou emocionado Otávyo Reyklas melhor goleiro da competição.

Uma das grandes novidades dessa edição foi a participação do time feminino a pedido da vice-governadora Mailza Assis que acompanhou a partida durante a cerimônia de abertura do Intermed.

A Prefeitura de Brasileia e o Governo do Estado deram total apoio à realização do evento com premiação, logística e estrutura do evento. “O Intermed superou todas as expectativas. Brasileia tem capacidade para sediar grandes eventos e tornou um polo esportivo e ainda fortalece nossa economia e o turismo. Foi um evento lindo do esporte universitário e da integração de nossos estudantes de medicina que estudam aqui do lado em Cobija na Bolívia em nosso ginásio durante os três dias agradecemos também a comissão organizadora e o apoio essencial do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis que junto com o nosso prefeito Carlinho do Pelado participaram da abertura do evento”, afirmou o Vice-Prefeito Amaral do Gelo.

Para a Comissão Organizadora o momento é de agradecimentos pelo o apoio das instituições públicas e das equipes, universidades e os estudantes de medicina que participaram. “Sem o suporte da Prefeitura de Brasileia e do Governo do Estado, seria impossível entregar a estrutura de alto nível que os estudantes encontraram aqui foi o melhor e maior Intermed que já realizamos até aqui queremos agradecer também todas as equipes que participaram, todas as três universidades de medicina em Cobija os mais de cinco mil estudantes que passaram por aqui. O momento é esse de alegria agradecer a todos que fizeram desse evento grandioso e parabenizar a equipe campeã”, destacou Felipe Menezes membro da Comissão Organizadora do evento.

O Intermed Fronteira mais uma vez consolidou-se como um dos maiores eventos universitários de Futsal em Brasileia, mostrando a força do esporte, da educação, da juventude e da integração fronteiriça entre Bolívia e Peru.

