Vídeo: Câmera registra colisão grave entre moto e CrossFox no Centro de Sena Madureira

Motociclista de 19 anos sofreu múltiplas fraturas e foi transferido em estado grave para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma motocicleta Honda Bros vermelha colidiu com um veículo Volkswagen CrossFox na noite desta segunda-feira (17), na Rua Cunha Vasconcelos, região central de Sena Madureira. O impacto foi violento e deixou o motociclista Paulo Ricardo, de 19 anos, gravemente ferido.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado imediatamente e realizou os primeiros atendimentos ainda no local. Devido à gravidade dos ferimentos, Paulo foi encaminhado ao Hospital João Câncio Fernandes e, horas depois, transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

No setor de Traumatologia, ele foi diagnosticado com fraturas expostas na tíbia e fíbula da perna esquerda, além de fraturas na mão esquerda e em uma costela. Após avaliação médica, o jovem foi encaminhado à Ortopedia, onde segue internado em estado estável.

O motorista do CrossFox permaneceu no local, prestou auxílio e colaborou com a chegada das equipes. A área foi isolada pela Polícia de Trânsito para o trabalho da perícia, que irá apurar as circunstâncias da batida.

As imagens captadas pelas câmeras devem ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente e auxiliar nas investigações.

